Trae Young à propos d’Obama, de sa première apparition dans une étoile et de l’importance des vétérinaires

Vince et Annie sont rejoints par All-Star Trae Young de la NBA, qui commence par donner quelques faits saillants du week-end des étoiles (03:10). Puis il discute de la rencontre avec le président Obama et de se frotter aux épaules avec certains de ses joueurs préférés (21:46). Enfin, Vince parle du rôle important que les vétérinaires ont joué dans l’amélioration de son jeu et comment il espère suivre leur exemple (30:07).

Hôtes: Vince Carter et Annie Finberg

Invité: Trae Young

