Trae Young joue comme une star. Cela fait-il de lui une star?

Entre citer ses coéquipiers qu’il estime utiles, se comparer à Martin Luther King Jr.et canaliser la sagesse infinie de l’œil invisible, Kyrie Irving a en fait été l’une des voix les plus convaincantes sur la complication fondamentale de la NBA. “C’est une ligue de divertissement”, a déclaré Irving aux journalistes cette semaine, en écho à une idée qu’il a exprimée à plusieurs reprises et de nombreuses manières. La meilleure ligue de basket-ball du monde est avant tout une marchandise à acheter et à vendre. Ignorer cela, c’est rater tout le sujet – et avec lui, la tension qui fait de Trae Young l’une des figures les plus convaincantes du jeu.

Par ses seules références, Young est un All-Star limite: un créateur éblouissant pour l’une des pires équipes de la ligue. C’est tout un exploit de garder les Cavaliers et les Knicks à distance dans la course vers le bas de la Conférence de l’Est, mais les Hawks ont réussi en pataugeant des deux côtés du ballon. Malgré cela, Young fait une équipe d’Atlanta 11-34 éminemment observable – parfait pour un détournement de League Pass, et avec assez de flair pour garder un spectateur occupé même alors qu’un déficit de 10 points monte à 20. Regardez les Hawks assez longtemps et vous ” Je verrai Young faire des jeux que ses pairs n’oseraient pas: des 3s excessivement longs, des passes bizarres et la plus épicée des noix de muscade. Il suffit d’arrêter un jeu entier, ou peut-être plus important encore, un fan défilant sans but dans son téléphone. À partir d’une série de clips étroitement cadrés dramatisés au ralenti, on pourrait être convaincu que Young est déjà l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

La réalité est plus compliquée. Young est extrêmement productif et stylistiquement distinct, ce qui a permis à sa célébrité de surpasser son impact réel. Il est facile d’apprécier les 29,2 points que Young obtient en moyenne chaque soir, le plus grand nombre de joueurs au-delà de James Harden et Giannis Antetokounmpo. Pourtant, comment devrions-nous concilier ce type de score avec ce qui est finalement une infraction défaillante? L’entraîneur-chef des Hawks Lloyd Pierce est inhabituellement accommodant avec le style audacieux de son meneur de jeu, et pour une bonne raison. Enfermer Young dans un rôle enrégimenté dilapiderait ce qui le rend spécial. Pour profiter pleinement de sa vision, Atlanta doit se préparer à des erreurs audacieuses. Pour tirer le meilleur parti de sa portée, Young doit être autorisé à prendre des tirs assez sauvages pour inciter à la panique dans les défenses adverses. Les Hawks l’ont obligé, donnant à Young toutes les opportunités et la liberté. Il a le ballon entre ses mains plus que tout autre joueur de la ligue, ce qui le rend particulièrement responsable de l’une de ses pires infractions.

La raison pour laquelle Harden et Luka Doncic sont autorisés à opérer avec le niveau de contrôle qu’ils font est que leurs équipes se classent respectivement troisième et premier en termes d’efficacité offensive. Même si vous deviez éliminer toutes les minutes que les Hawks ont joué sans Young cette saison (annulant ainsi une partie de l’impact des files d’attente moindres et des créateurs manquants), ils se classeraient toujours dans le tiers inférieur de la ligue. Ce n’est pas la faute de Young si la liste qui l’entoure est de mauvaise qualité. En raison de ses limites, cependant, il fonctionne comme la force de propulsion pour une infraction qui ne va en fait nulle part.

En termes de niveau de compétence, Young est irréprochable; personne ne se heurte à ce niveau de score ou de jeu, quelles que soient ses opportunités. Travailler sur la gravité et les passes de Young a fait des merveilles pour l’efficacité de Kevin Huerter (dont le pourcentage de buts sur le terrain effectif bondit de 19% avec Young au sol) et John Collins (14%). La façon dont il opère transmet une compréhension sophistiquée du timing et des angles avec la production qui lui correspond. Young est un créateur virtuose qui a fait évoluer son jeu – si élégamment, en fait, que sa production semble plus lourde qu’elle ne l’est. Sur la base des résultats du vote jusqu’à présent, il semble presque certain que Young sera annoncé jeudi comme l’un des cinq partants de l’Est pour le match des étoiles 2020. Les votes qui l’ont amené là-bas proviendront d’une combinaison de fans soutenant leurs joueurs préférés, des membres des médias évaluant les meilleurs joueurs et les joueurs eux-mêmes remplissant leurs bulletins de vote avec différents niveaux de sérieux. La complication fondamentale de la NBA est là: un match hors concours télévisé pour le spectacle, mais aussi fait pour honorer les meilleurs joueurs de la ligue, avec les meilleures places décidées en fonction des intérêts partagés de la ligue. Ce qui fait un bon basket ne fait pas toujours un grand divertissement. Beaucoup des plus grandes stars du jeu atteignent simplement un espace où un côté n’interfère pas beaucoup avec l’autre – où LeBron James peut présenter un spectacle dans le cadre d’une franchise de mégawatts tout en étant en compétition pour le titre. Le grésillement rencontre le steak. Bien que Young soit à la fois une sensation de bonne foi et un sérieux talent de basket-ball, sa carrière n’a pas tout à fait trouvé cet équilibre.

Young allait toujours être un All-Star, d’une manière ou d’une autre; aucun joueur en bonne santé avec sa moyenne de scores n’a jamais été complètement ignoré. (Le cas le plus proche: World B.Free, qui, en 1979, s’est classé deuxième de la ligue en marquant pour une équipe gagnante des Clippers et n’a même pas pu percer le top 10 en votant pour sa position. Brutal.) Mais ce qui place Young dans le départ l’alignement est la volonté du peuple, dont beaucoup veulent à juste titre regarder un joueur passionnant faire de la merde cool. Les nuances du rôle de Young et de sa défense vraiment désastreuse n’ont pas autant d’importance pour le fan moyen que la perspective qu’il puisse se retirer de la moitié de terrain. C’est une vision du monde tout à fait valable et essentielle aux opérations de la ligue. Fonctionner comme une entreprise de divertissement signifie mettre en valeur les jeunes sur des joueurs meilleurs et plus subtils. Ce n’est pas une grande injustice, c’est la NBA qui travaille sur sa contradiction inhérente.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer