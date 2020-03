Trae Young ne devrait jamais, jamais arrêter les défenseurs de la muscade

Trevor Ariza a tenté de détrôner Trae Young, le roi de la noix de muscade NBA, en jetant un chèque d’épaule sur le haras des Atlanta Hawks après que le garde a traversé les jambes du vétérinaire Portland Trail Blazers.

Mais ça ne va pas marcher, et pour cela, je suis extrêmement content.

Young n’utilise pas la noix de muscade pour montrer qui que ce soit. C’est plutôt une arme dans son prodigieux arsenal offensif. S’il attrape un défenseur avec les jambes ouvertes, il va s’en tirer avec un dribble à travers les guichets. Si les défenseurs de la NBA commencent à penser à fermer leurs jambes quand ils voient le All-Star arriver, Young les rattrapera à plat et les soufflera.

Young a ignoré la faute flagrante d’Ariza et les commentaires ultérieurs («Je lui ai dit: ‘Ne refais pas ça (explétif) à nouveau; pas à moi du moins.’»), Ce qui signifie que nous sommes à la recherche de plus de noix de muscade, et Dieu merci pour cela :

La réponse n’est pas de le frapper avec un coup de semonce comme Ariza. Il s’agit de trouver comment défendre ce mouvement… et bonne chance avec ça.

