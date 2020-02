Trae Young va pour 50, tire sur Jimmy Butler

Trae Young est parti jeudi soir lors du premier match des Hawks depuis la pause des étoiles, marquant 50 points dans une victoire de 129-124 contre le Heat de Miami.

Young avait l’air tiré de la pointe et, une fois qu’il a tendu le sol avec quelques 3 très profonds, il a commencé à attaquer la jante – il a terminé avec 19 lancers francs, ce qui en fait 18. Ajoutez-y une nuit quand il a frappé 8 sur 15 depuis au-delà de l’arc, et c’est ainsi que vous obtenez votre premier jeu de 50 points.

Young a également poursuivi la célébration après le match, en tirant sur Jimmy Butler sur Twitter.

Pour un certain contexte: en décembre, les Hawks jouaient le Heat and Young prématurément célébré, criant “c’est fini!” avec environ une minute restante après un grand seau. Les Hawks ont ensuite perdu six points d’avance dans la dernière minute.

Après ce match, Butler