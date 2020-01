Transfer news LIVE: la Juventus et le Real Madrid envisagent un accord joueur-plus-cash pour Pogba, Arsenal et Tottenham se battent pour signer Aarons

La fenêtre de transfert est maintenant ouverte et nous vous tiendrons au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins tout au long du mois de janvier.

Top des histoires sur talkSPORT.com

L’ancien milieu de terrain d’Everton et de Man City, Jack Rodwell, rejoint Sheffield United

12 joueurs disponibles pour des transferts gratuits en été, y compris les stars de Chelsea, Tottenham et Manchester United

Chelsea paiera jusqu’à 34 millions de livres pour décrocher l’attaquant lyonnais Moussa Dembele

Pierre-Emerick Aubameyang rompt son silence sur son avenir à Arsenal

Christian Eriksen: l’Inter Milan rejoint Manchester United dans la course pour signer la star de Tottenham alors qu’il est maintenant libre de discuter de son déménagement

Conférence de presse de Mikel Arteta: le patron d’Arsenal discute de sa première victoire, des signatures possibles pour janvier et exclut la vente du duo

L’ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge pourrait retourner en Premier League avec Aston Villa

Plus de transferts à Liverpool en janvier “peu probables” selon Jurgen Klopp

