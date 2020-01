Transférez les nouvelles et les potins EN DIRECT: Danny Rose rejoint Newcastle, Soares à Arsenal, Man United CONFIRME l’affaire Fernandes, Everton snob l’offre Richarlison

La fenêtre de transfert se ferme cette semaine et talkSPORT vous tiendra au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins jusqu’à la date limite de 23 heures vendredi.

Branchez-vous sur la station pour les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous…

Voici les meilleures histoires actuelles sur talkSPORT.com:

Newcastle signe un accord de prêt pour les Durs Rose des Spurs

Everton rejette la superbe offre de 85 millions de livres de Barcelone pour Richarlison

Manchester United confirme avoir signé un accord pour signer Bruno Fernandes du Sporting

Pablo Mari: Arsenal confirme la signature de l’ancien défenseur de Manchester City de Flamengo

Tottenham annonce la signature de l’ailier néerlandais Steven Bergwijn du PSV Eindhoven pour 25 millions de livres sterling

Christian Eriksen: l’Inter confirme la signature du milieu de terrain danois alors que Tottenham annonce un accord permanent avec Giovani Lo Celso

Georginio Wijnaldum laisse la porte ouverte au transfert estival loin de Liverpool après avoir admis qu’il n’était pas sûr de l’avenir d’Anfield

.