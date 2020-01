Transférez les nouvelles et les potins en direct: le patron de Man United sur Fernandes, l’accord complet de Newcastle, Mbappe salue la «machine» de Liverpool, Barcelone cible la star d’Arsenal

La fenêtre de transfert est maintenant ouverte et talkSPORT vous tiendra au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins tout au long du mois de janvier.

Suivez les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous…

Top des histoires sur talkSPORT.com

Ole Gunnar Solskjaer ne sera PAS limogé même si Manchester United rate l’Europe, mais Alan Brazil et Simon Jordan disent que le patron “risible” DOIT partir

Pierre-Emerick Aubameyang lié à la sortie d’Arsenal en tant que cercle de Barcelone, mais un nouvel attaquant pourrait également être exclu de Chelsea Olivier Giroud

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, salue l’accord avec Nabil Bentaleb alors que l’ancien milieu de terrain de Tottenham achève son prêt

Kylian Mbappe qualifie Liverpool de «machine» alors qu’il discute honnêtement de l’avenir du Paris Saint-Germain au milieu des liens de transfert du Real Madrid

Ole Gunnar Solskjaer fait le point sur le transfert de Bruno Fernandes et discute du coup de blessure de Marcus Rashford

Chelsea et Liverpool ciblent Timo Werner préférerait s’installer à Anfield

L’Inter Milan renforce son offre de recruter le milieu de terrain de Tottenham Christian Eriksen

Chelsea vs Arsenal est «incontournable», dit Arteta, révèle que les Gunners ne peuvent signer personne

Man United critiqué pour une blessure à Rashford – «C’est pourquoi Pogba s’en va pour un traitement»

Où chaque club de Premier League doit se renforcer sur le marché des transferts ce mois-ci

Premier League conclue: chaque signature confirmée en janvier

.