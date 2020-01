Transférez les nouvelles et les potins EN DIRECT: Liverpool veut que la star du Real Madrid Isco, Barcelone «donne son accord» pour signer Aubameyang, Chelsea rouvrira les pourparlers de Dembele

La fenêtre de transfert est maintenant ouverte et talkSPORT vous tiendra au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins tout au long de la fenêtre de janvier.

Suivez les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous…

Top des histoires sur talkSPORT.com

Premier League conclue: chaque signature confirmée en janvier

Jude Bellingham a mis en garde contre la décision de Manchester United par l’ancienne star de Birmingham City Jermaine Pennant

Manchester United connaît officiellement sa pire saison de l’histoire de la Premier League

“Manchester United a NEUF JOURS pour se sauver” – Andy Goldstein envoie un appel passionné à Glazers et Ed Woodward pour sauver le club “mourant”

Bruno Fernandes à Manchester United: le dernier transfert avec des pourparlers «gelés» et Jorge Mendes disant que l’accord ne pourrait PAS être fait

West Ham va-t-il signer à nouveau Dimitri Payet? Un fan furieux de West Ham promet de boycotter le club si les propriétaires de «clowns» achèvent le transfert de choc

Où chaque club de Premier League doit se renforcer sur le marché des transferts ce mois-ci

.