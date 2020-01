Transférez les nouvelles et les potins EN DIRECT: Manchester United conclut un accord de prêt choc pour Ighalo, West Ham et Jarrod Bowen signe sur la ligne

La fenêtre de transfert se ferme aujourd’hui et talkSPORT vous tiendra au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins jusqu’à la date limite de 23 heures.

Branchez-vous sur la station pour les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous.

Voici les titres actuels:

Premier League done deals: signatures de jour limite et chaque transfert terminé dans la fenêtre de janvier 2020

Man United achève la signature du prêt choc d’Odion Ighalo de Shanghai Shenhua

Frank Lampard confirme qu’Olivier Giroud ne quitte pas Chelsea pour Tottenham et exclut l’accord avec Dries Mertens

Gareth Bale à Tottenham: l’agent de la star du Real Madrid appelle les rumeurs d’un éventuel transfert de la date limite aux Spurs “c ** p”

Cédric Soares: Arsenal recrute un défenseur de Southampton pour le restant de la saison

West Ham remporte la course pour signer l’attaquant de Hull City Jarrod Bowen avec un transfert de 22 millions de livres sterling convenu

Steve Bruce confirme à talkSPORT Newcastle a échoué avec un mouvement pour l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud

.