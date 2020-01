Transférez les nouvelles et les potins EN DIRECT: Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United envisage des «accords à court terme» après la crise des blessures, Bruno Fernandes le plus récent, Tottenham veut Jovic

La fenêtre de transfert est maintenant ouverte et nous vous tiendrons au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins tout au long du mois de janvier.

Branchez-vous sur talkSPORT pour les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous…

Top des histoires sur talkSPORT.com

Bruno Fernandes à Manchester United: le transfert le plus récent pourrait être désactivé alors que les Red Devils reculent sur l’évaluation

Où chaque club de Premier League doit se renforcer sur le marché des transferts ce mois-ci

Regardez l’audacieux handball du défenseur de Bournemouth Steve Cook qui lui a valu un carton rouge mérité à Norwich

EXCLUSIF: Jose Mourinho admet que Tottenham a des limites sans blesser Harry Kane

Regardez comme Erling Haaland réussit un tour du chapeau de 20 minutes dans un premier rêve pour le Borussia Dortmund

Comment Bruno Fernandes s’est-il comporté lors de son «dernier match» pour le Sporting Lisbonne?

Premier League conclue: chaque signature confirmée en janvier

.