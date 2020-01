Transférez les nouvelles et les potins EN DIRECT: Tottenham révèle Kane jusqu’en avril, Chelsea et Man United ont dit d’oublier Dembele, West Ham veut Fellaini

La fenêtre de transfert est maintenant ouverte et nous vous tiendrons au courant de toutes les grandes nouvelles, rumeurs et potins tout au long du mois de janvier.

Branchez-vous sur talkSPORT pour les dernières nouvelles et les réactions d’experts d’anciens managers, joueurs et experts et suivez notre blog en direct ci-dessous…

Top des histoires sur talkSPORT.com

Premier League conclue: chaque signature confirmée en janvier

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a porté un coup majeur alors que Harry Kane est exclu jusqu’en avril pour une blessure aux ischio-jambiers

Le président lyonnais insiste sur le fait que Moussa Dembele ne sera PAS vendu au milieu des liens entre Manchester United et Chelsea

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, salue le «formidable» Wilfried Zaha et fournit une mise à jour du transfert

Everton pour s’entretenir avec Fabian Delph sur la rangée de fans d’Instagram après la défaite de la FA Cup à Liverpool

Darren Fletcher: Ça va prendre beaucoup de peine mais Manchester United DOIT rester avec Ole Gunnar Solskjaer

Le patron de Monterrey, Antonio Mohamed, dénonce Jurgen Klopp, “irrespectueux”, dans une diatribe explosive sur son homologue de Liverpool

.