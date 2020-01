Transfert le plus récent avec le milieu de terrain à MISS Sporting vs Benfica car un accord pourrait être conclu vendredi

Manchester United devrait achever la signature de Bruno Fernandes d’ici la fin janvier pour terminer ce qui a été la saga des transferts du mois.

Le milieu de terrain sportif Fernandes a été repéré en personne par Ole Gunner Solskjaer, le patron de Man United, qui voulait jeter un dernier coup d’œil à la cible des Red Devils avant de signer.

Et il semble qu’il ait été convenablement impressionné par les rumeurs cette semaine selon lesquelles une offre de 65 millions de livres sterling serait soumise par United pour l’international portugais de 25 ans.

Fernandes a peut-être déjà disputé son dernier match pour le Sporting avant son transfert à Manchester United

Divers rapports ont laissé entendre que l’accord pour emmener Fernandes à Old Trafford serait achevé d’ici la fin de la semaine, le joueur devant jouer pour le Sporting vendredi soir avant de se rendre en Angleterre dimanche pour regarder Man United en action à Anfield, contre leur féroce. rivalise avec Liverpool.

Cependant, des allégations au Portugal ont émergé, affirmant que Fernandes allait maintenant MISS Sporting vs Benfica car le transfert pourrait être terminé avant le début de l’affrontement vendredi soir.

La CMTV indique qu’il n’y a que «de très petits détails» à convenir avant que l’accord puisse être conclu, Fernandes signant peut-être pour Manchester United d’ici la fin de la journée.

Cela signifie que Fernandes ne fera pas ses adieux au Sporting ce soir, et son dernier match pour le club aurait été joué le week-end dernier lorsqu’il avait marqué deux fois lors d’une défaite 3-1 de Setubal.

Bruno Fernandes à Man United

L’expert du football européen Andy Brassell a rejoint talkSPORT plus tôt cette semaine pour donner le point sur Fernandes, un joueur qu’il évalue très bien.

“Le sport espère toujours obtenir la fin de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) pour Bruno Fernandes, et je peux comprendre pourquoi”, a déclaré Brassell.

«C’est un joueur qui a été exceptionnel la saison dernière et cela; 31 buts au milieu de terrain la saison dernière et 17 à 21 jusqu’à présent ce trimestre, dans une équipe pas très sportive.

«Je vais me permettre un peu de comparaison avec Bryan Robson avec la façon dont il charge tard dans la surface de réparation, mais avec une plus grande fréquence.

«Mais avec lui, le truc, c’est qu’il n’est pas un produit tout-Portugal. Quand il était adolescent, il est allé en Serie A, et cela l’a rendu très bon tactiquement et très bien sur le ballon.

«Il est clair pour quiconque regarde Man United sur une base semi-régulière que là où ils doivent s’améliorer, c’est le milieu de terrain; ils ont besoin de cette présence, de cette technique, de cette volonté de rentrer dans la boîte…

«Et il a tout ça.

“Il est clair qu’il va avoir besoin d’autres joueurs pour jouer avec, mais c’est quelqu’un avec qui je suis assez confiant pourrait avoir un impact assez instantané à Manchester United.”

