Transfert le plus tard avec signature à conclure après Sporting vs Benfica vendredi

Le déménagement de Bruno Fernandes à Manchester United sera achevé après le match du Sporting contre Benfica cette semaine, selon un éminent journaliste portugais.

Le transfert proposé par Fernandes à Old Trafford a été l’un des principaux points de discussion tout au long de la fenêtre de transfert de janvier jusqu’à présent, avec des rumeurs d’une offre de 65 millions de livres sterling de United.

Il aurait même été repéré en personne par le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui voulait jeter un dernier regard sur le joueur de 25 ans avant de signer un accord.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Bruno Fernandes semble sur le point de déménager à Manchester United

United n’est pas pressé d’achever la signature avec plus de la moitié du mois avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, mais il semble que la décision pourrait être bouclée au cours des prochains jours.

Selon le journaliste portugais Goncalo Lopes, l’accord sera conclu après le prochain match du Sporting, qui opposera vendredi à son féroce rival Benfica.

Cela signifie que Fernandes pourrait arriver à Old Trafford ce week-end, ce qui l’empêcherait de faire ses débuts contre Liverpool dimanche.

Il pourrait cependant jouer contre Burnley trois jours plus tard lorsque les Red Devils accueilleront l’équipe de Sean Dyche.

Solskjaer cherche un joueur pour améliorer le milieu de terrain de Man United et Fernandes semble parfaitement correspondre à la facture.

Bruno Fernandes à Man United

Il a marqué 31 buts la saison dernière et a poursuivi sa belle forme devant le but ce trimestre, et Fernandes a récemment été comparé à la légende des Red Devils Bryan Robson.

“Le sport espère toujours obtenir la fin de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) pour Bruno Fernandes, et je peux comprendre pourquoi”, a déclaré l’expert en football européen Andy Brassell à talkSPORT.

«C’est un joueur qui a été exceptionnel la saison dernière et cela; 31 buts au milieu de terrain la saison dernière et 17 à 21 jusqu’à présent ce trimestre, dans une équipe pas très sportive.

«Je vais me permettre un peu de comparaison avec Bryan Robson avec la façon dont il charge tard dans la surface de réparation, mais avec une plus grande fréquence.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

«Mais avec lui, le truc, c’est qu’il n’est pas un produit tout-Portugal. Quand il était adolescent, il est allé en Serie A, et cela l’a rendu très bon tactiquement et très bien sur le ballon.

«Il est clair pour quiconque regarde Man United sur une base semi-régulière que là où ils doivent s’améliorer, c’est le milieu de terrain; ils ont besoin de cette présence, de cette technique, de cette volonté de rentrer dans la boîte…

«Et il a tout ça.

“Il est clair qu’il va avoir besoin d’autres joueurs pour jouer avec, mais c’est quelqu’un avec qui je suis assez confiant pourrait avoir un impact assez instantané à Manchester United.”

Vous pouvez écouter le commentaire complet de la relecture de troisième tour de la FA Cup contre les Wolves de Man United, EN DIRECT sur talkSPORT!

.