Transitions de la NFL avec Kevin Clark et sortie de Brady avec Seth Wickersham

Russillo est rejoint par Kevin Clark pour discuter de la situation QB des Colts avec Phil Rivers et Jacoby Brissett, ainsi que des échanges pour DeForest Buckner. Ils parlent de Cam Newton et Jameis Winston, et des Chargers; demandez: «Que vont faire les Patriots?» et “Les Polonais mettront-ils fin à l’ère Trubisky à Chicago?”; et méditez sur le marché de Jadeveon Clowney, et bien plus encore (2:09). Ensuite, Ryen parle avec Seth Wickersham d’ESPN à propos de son article “L’histoire derrière la séparation de Tom Brady, Bill Belichick et les Patriots” (40:13). Enfin, Russillo partage quelques réflexions sur les nouvelles docuseries Netflix Tiger King (56:13).

