Travis Kelce tire brillamment la bière du trophée Lombardi

Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City sont au sommet du monde après avoir remporté le Super Bowl de façon spectaculaire dimanche soir. C’est le premier Super Bowl de la franchise en 50 ans, ce qui signifie que la fête va être un truc de niveau supérieur pour les joueurs et les fans de l’équipe.

Kelce, qui a marqué un touché au quatrième quart dans le Super Bowl 54, a partagé sur Instagram qu’il avait grandi en jouant au hockey et rêvait un jour de sortir de la Coupe Stanley.

Eh bien, c’est un joueur de football et le trophée Lombardi n’a pas de tasse dessus, donc boire n’est pas possible, non?

Faux.

Découvrez ce que Kelce a fait sur le vol de retour:

Ouaip, c’est incroyable.

.