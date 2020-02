Tre Jones frappe un batteur miraculeux pour forcer l’OT

Duke et la Caroline du Nord ont joué un thriller à Chapel Hill samedi, et Tre Jones a livré l’un des moments les plus fous de l’histoire de la rivalité pour forcer les heures supplémentaires et terminer un retour miraculeux de Duke.

La Caroline du Nord a tiré au-dessus de 50 pour cent du match et a mené tout au long de la rencontre, et Duke était dans les cordes à la fin de la seconde moitié, menant par 10 avec 2:18 à jouer.

Le meneur de jeu Tre Jones a mené un retour furieux de Duke pour donner une chance aux Blue Devils, mais il avait besoin d’un miracle juste pour forcer OT. En 84-82, la Caroline du Nord a commis une faute sur Jones avec 4,4 secondes restantes pour empêcher Duke de frapper trois victoires. Jones a effectué son premier lancer franc et a intentionnellement raté le second pour essayer de créer une opportunité d’égalité ou de gagner le match – et a exécuté le jeu à la perfection.

Jones a soulevé le ballon de l’arrière de la jante pour lui-même, a réussi à éviter de le retourner et a frappé un vibreur pour étourdir la foule à Chapel Hill.

Les anciens joueurs de Duke qui regardaient le match n’en revenaient pas.

.