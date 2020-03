Trent Alexander-Arnold révèle pourquoi il n’a «aucune raison» de quitter Liverpool

Trent Alexander-Arnold a rejeté l’idée de quitter Liverpool pour l’Espagne ou l’Allemagne, affirmant qu’il n’avait «aucune raison» de déménager.

L’arrière droit, 21 ans, fait partie du club depuis l’âge de six ans et est actuellement le seul diplômé de l’académie à présenter régulièrement sous Jurgen Klopp.

Alexander-Arnold s’est approprié la fente arrière droite à Anfield

Lors de sa troisième saison en tant que joueur régulier de la première équipe, Alexander-Arnold est devenu l’un des meilleurs arrières latéraux du monde et a été désigné comme «futur vainqueur du Ballon d’Or» par Ray Parlour de talkSPORT.

Liverpool a perdu Luis Suarez et Philippe Coutinho, qui ont quitté le Merseyside pour Barcelone en 2014 et 2018 respectivement, mais Alexander-Arnold n’a pas l’intention de faire de même.

Interrogé sur l’idée de déménager en Espagne d’Allemagne, il a déclaré à GQ: «Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai vraiment pensé. J’ai toujours aimé Liverpool. Je les ai toujours soutenus.

“J’ai toujours joué pour eux. Donc, je n’ai jamais eu cette raison d’y penser. Ouais, encore maintenant, je ne voudrais pas rester là dans ma chambre et rêver de jouer ailleurs.

“En ce moment, je suis un joueur de Liverpool. J’adore le club plus que tout. J’adore tout ça. J’adore les fans, les gens. J’adore la ville. Alors, non, pourquoi devrais-je y penser? “

Alexander-Arnold voit son avenir à Liverpool

Alexander-Arnold a connu un énorme succès au début de sa carrière professionnelle.

Il a participé à deux finales de la Ligue des champions, dont l’une s’est terminée par une victoire en juin dernier.

Les Reds sont sur le point de remporter un premier titre en Premier League, nécessitant un maximum de deux victoires pour être champions confirmés.

La starlette de Liverpool Trent Alexander-Arnold est un futur vainqueur du Ballon d’Or, déclare Ray Parlour

Cependant, la pandémie de coronavirus a mis un terme à la saison et au sport à travers le monde. On ne sait pas quand il sera jugé suffisamment sûr pour continuer à jouer.

Il devait également jouer pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mais le tournoi a été reporté à l’été 2021 par l’UEFA.

Alexander-Arnold et ses coéquipiers de Liverpool reçoivent une aide professionnelle pour atténuer toute inquiétude quant à savoir s’ils obtiendront le titre ou non.

