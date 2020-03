Trevor Ariza a tenté de justifier son tir bon marché sur Trae Young

Trevor Ariza ne voulait pas que Trae Young l’embarrasse. Au lieu de cela, Ariza s’est embarrassé.

Lors de la victoire des Hawks d’Atlanta contre les Portland Trail Blazers, samedi, Young a tenté de muscler Ariza, qui a répondu en vérifiant le corps de Young pour mettre un arrêt en jeu. Ariza a reçu une faute flagrante, et à juste titre – il ne devrait pas agressivement agresser un joueur pour un mouvement qualifié.

Après le match, Ariza s’est approché de Young, apparemment pour discuter de la pièce. Alors que l’interaction semblait cordiale, Ariza était apparemment malheureuse dans les vestiaires après le match – et sans raison valable.

“Je lui ai dit:” Ne recommence pas cette merde; pas pour moi du moins », a déclaré Ariza, via The Athletic. “Je veux dire, je n’ai jamais fait partie d’une équipe All-Defensive ou rien de tout ça, et c’est un All-Star, donc il peut être créatif par les moyens de me contourner. Mais tous les drôles comme? Je ne suis pas avec les drôles. Je n’aime pas les drôles. “

Tout cet affichage d’Ariza est incroyablement boiteux. Il n’aurait jamais dû encrasser Young en premier lieu. Il n’y a pas de règle contre les noix de muscade – rien d’écrit ou de non écrit. C’est embarrassant de se muscler, alors peut-être qu’Ariza devrait essayer de ne pas se faire muscler? Jouez une meilleure défense.

C’était déjà assez grave. Mais alors Ariza a inutilement tenté de justifier sa faute bon marché avec une routine de dur à cuire, qui est tombée à plat. Young préparait un jeu de faits saillants et Ariza a foiré. Il n’y a aucune raison de prétendre qu’il a raison pour une faute inutile. Young était meilleur qu’Ariza sur cette possession. Cela se produit au basket-ball. Passer à autre chose.

