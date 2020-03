Trevor Bauer préparé pour le vol de panneau en disant au frappeur le terrain

Le lanceur des Cincinnati Reds, Trevor Bauer, a été l’un des joueurs les plus francs du baseball en ce qui concerne le scandale de la triche des Astros. Il a été parmi les joueurs à accuser les Astros d’utiliser des buzzers portables pour voler des signes, et il s’est prononcé contre le commissaire de baseball Rob Manfred ces dernières semaines.

Mais si le baseball ne parvient pas à trouver un moyen d’éliminer le vol de signes du jeu, Bauer semble déterminé à se préparer à une éventuelle tricherie.

Lors du match de lundi de la Cactus League entre les Reds et les Dodgers, Bauer a signalé ses lancements au joueur de premier but des Dodgers, Matt Beaty, lors d’une quatrième manche au bâton. Les Reds ont rapidement capté Bauer signalant le terrain avec son gant – comme le ferait généralement un lanceur pendant les échauffements entre les manches – et Bauer a mis Beaty au défi de frapper ce qui allait arriver.

En dépit de donner intentionnellement ses emplacements à l’avance, Bauer obligerait Beaty à s’aligner immédiatement sur le terrain central.

L’émission a supposé que cela avait quelque chose à voir avec le scandale de la triche des Astros, et son coéquipier des Reds, Derek Dietrich, l’a confirmé lors d’une interview en jeu.

Dietrich a déclaré:

«En fait, je le fais. Trevor et moi sommes de bons amis. Si vous avez suivi le baseball pendant l’intersaison, il y a une petite chose qui se passe avec le vol de pancartes. Donc, Trevor ne l’aime pas trop, alors il a pensé qu’il allait essayer quelque chose de nouveau cette saison. Et il va commencer à dire aux frappeurs ce qui va arriver. Et de cette façon, il n’y a pas de si, ni de mais sur ce qui se passe. Juste ici, il vient, essayez de le frapper. “

Bauer a seulement signalé ses lancers pour celui-là au bâton lors de la quatrième manche, mais il a mis en place trois manches de travail sans but.

