Trevor Sinclair rend hommage à son ancien coéquipier de Cardiff, Peter Whittingham – «Une botte gauche comme Fowler et la capacité de marquer de Le Tissier»

Trevor Sinclair, le cœur brisé, a rendu hommage à l’ancien coéquipier de Cardiff City, Peter Whittingham, après sa mort tragique à seulement 35 ans.

L’ancien milieu de terrain Whittingham a été blessé lors d’une chute accidentelle dans un pub de Barry au début du mois et était hospitalisé depuis plus d’une semaine.

Et Cardiff a confirmé son décès “avec une douleur incommensurable” jeudi.

.

RIP Peter Whittingham: 1984-2020

Whittingham a commencé sa carrière au club d’enfance Aston Villa, remportant la FA Youth Cup 2002 en bordeaux et bleu, et a ensuite joué 66 matchs pour la Villa avant de rejoindre Cardiff en 2007.

Il est devenu un grand favori dans le sud du Pays de Galles, aidant les Bluebirds à deux finales majeures – la finale de la FA Cup en 2008 et la finale de la League Cup en 2012 – et remportant une médaille de vainqueur du Championnat en 2013 alors que Cardiff était promu en Premier League.

Il a disputé plus de 450 apparitions et marqué 98 buts en 10 ans à Cardiff avant de terminer sa carrière à Blackburn en 2018.

Cardiff a décrit Whittingham comme “un homme de famille qui pouvait éclairer une pièce avec son sens de l’humour, sa chaleur et sa personnalité”, et comme un footballeur quelqu’un qui “excellait avec talent, facilité, grâce et humilité”.

Et un de ses anciens coéquipiers, Sinclair, a rejoint talkSPORT vendredi pour ajouter son hommage à un “talent spécial”.

“Je suis absolument dégoûté”, a déclaré l’ex-international anglais à Jim White.

«C’est vraiment déchirant. C’était un personnage tellement sympathique, un adorable garçon et un footballeur fantastique.

«J’ai parlé à notre ancien manager de Cardiff, Dave Jones, et il vient de dire qu’il était le joueur le plus facile qu’il ait jamais eu à gérer. Mettez toujours un passage dans la formation, jamais en retard et donc décontracté.

«Il a été un peu rétrograde, vraiment. Il aimait son football mais il voulait juste rentrer chez lui avec sa famille et ses amis et avoir une vie normale.

«Lorsque Dave lui a demandé ce qu’il voulait faire à sa retraite, il a dit qu’il voulait juste s’asseoir devant la télé et grossir!

«Cela en dit long sur lui, le nombre de personnes qui sont venues lui rendre hommage et ont dit à quel point il était un grand garçon, une personne formidable et un être humain charmant. Je ne pense pas que vous entendrez une personne dire du mal de lui, c’était un super gosse.

«Vous regardez ce qu’il a produit sur le terrain, et je pensais avoir marqué quelques mondes dans ma carrière, mais j’ai regardé une vidéo de lui et des buts qu’il a marqués pour Cardiff – wow.

.

Peter Whittingham a marqué 98 buts en 10 ans à Cardiff

«Il avait un pied gauche comme Robbie Fowler, et il était là-haut avec [Matt] Le Tissier lorsque vous parlez de la gamme de buts qu’il a marqués. Volées, demi-volées, coups de pied, coups francs, pénalités. Il a tout fait.

«Vous ne marquez pas 25 buts dans une saison en tant qu’ailier du Championnat si vous n’êtes pas un talent spécial, et il portait ce maillot numéro sept avec autorité et classe.

«Je suis juste vidé de sa femme et de son fils, c’est juste tragique. J’ai le coeur brisé.”

Écoutez l’hommage de Trevor Sinclair à Peter Whittingham ci-dessus

.