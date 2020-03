Triple H a enregistré la plupart des pertes de WrestleMania de l’histoire, étant prêt à vaincre The Undertaker, Roman Reigns et Ronda Rousey

Triple H est l’un des plus grands interprètes de la WWE.

Son travail sur le ring ainsi que ses compétences en micro l’ont rendu inestimable pour Vince McMahon au cours des 25 dernières années.

WWE

Triple H est avec la WWE depuis 25 ans

À l’âge de 50 ans, Triple H n’est plus un lutteur à plein temps, mais semble toujours avoir une querelle en direction de WrestleMania.

L’événement de cette année, qui se déroule sur deux nuits les 4 et 5 avril et Triple H se retrouve sans adversaire.

Le jeu semble prêt à manquer son premier WrestleMania depuis 2007 lorsqu’un quad déchiré l’a mis à l’écart.

Malgré son succès incommensurable à la WWE, Triple H a le plus de pertes dans l’histoire de WrestleMania avec 13.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine les lutteurs qu’il a envoyés et pourquoi.

Triple H vs The Ultimate Warrior, WrestleMania 12

Le premier WreslteMania de Triple H est revenu en 1996, un an seulement après avoir signé avec la WWE.

Connu sous le nom de Hunter Hearst Helmsley à l’époque, il avait un début à WrestleMania à oublier.

Il a été vaincu par le guerrier ultime de retour en seulement une minute et 39 secondes, malgré le fait que The Game ait atteint un pedigree dès le début.

La marche de Triple H sur le ring a en fait pris plus de temps que le match!

WWE

Triple H a fait ses débuts à WrestleMania à oublier

Triple H contre Kane, WrestleMania 15

Triple H a rebondi de son match de squash avec Ultimate Warrior avec deux victoires successives de WrestleMania sur Goldust et Owen Hart.

Mais sa prochaine défaite sur The Grandest Stage of Them All s’est produite par disqualification contre Kane.

On se souvient en grande partie du match pour Chyna allumant Kane en le frappant avec une chaise

Le résultat a vu Chyna se ranger avec Triple H, ce qui a créé un nouveau scénario plus loin.

WWE

Triple H a agressé Kane avec une chaise après avoir été disqualifié

Triple H contre l’Undertaker, WrestleMania 17

Après avoir organisé son premier WrestleMania en 2000, en défendant avec succès son titre mondial contre The Rock, Mick Foley et Big Show, Triple H était désormais l’une des plus grandes stars de la WWE.

Et un an plus tard, il a été impliqué dans un autre match de haut niveau au Show of Shows, cette fois contre The Undertaker.

Il s’agissait de la première des trois défaites de Triple H contre WrestleMania contre The Deadman.

Une défaite pour Triple H a été cruciale pour maintenir la célèbre séquence invaincue de WrestleMania de The Undertaker.

WWE

Triple H a affronté The Undertaker trois fois à WrestleMania

Triple H contre Chris Benoit contre Shawn Michaels, WrestleMania 20

Chris Benoit était une troisième roue pour commencer avant son match de WrestleMania en raison de Triple H (c) et Shawn Michaels en compétition pour le championnat des poids lourds les mois précédents.

Benoit a réservé son billet pour l’événement principal en remportant le match Royal Rumble après avoir duré plus d’une heure en tant que participant n ° 1.

Le Rabid Wolverine a vu Michaels et a retiré Triple H, qui a vu un événement principal de WrestleMania se terminer via une soumission pour la toute première fois.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Triple H contre Batista, WrestleMania 21

En termes d’histoire, cette querelle était fantastique.

Batista a quitté l’écurie dominante Evolution, tournant le visage dans le processus, pour défier Triple H pour le championnat des poids lourds de la WWE.

L’animal a remporté le Royal Rumble, et après avoir initialement semblé qu’il allait affronter JBL pour le championnat de la WWE, il a commencé à jouer à l’esprit de Triple H et a poursuivi son ancien ami.

Après avoir aidé Triple H à remporter le titre vacant lors du paiement à la séance de la résolution du Nouvel An en janvier aux dépens de l’ancien membre d’Evolution Randy Orton, il était normal que Batista bat The Game à WrestleMania.

Cette victoire a permis à Batista de devenir l’un des principaux acteurs de l’événement de la WWE.

WWE

Batista a vaincu Triple H à WrestleMania 21

Triple H contre John Cena, WrestleMania 22

Devant une foule enflammée de Chicago, Triple H et John Cena en ont fait un événement incontournable en 2006.

Après avoir tenu le championnat de la WWE pendant la majeure partie de l’année, Cena a dû relever un défi en défendant son or contre Triple H.

Cena battant le match a seulement rappelé à tout le monde qui était le «meilleur gars» de la société.

WWE

John Cena a eu raison de Triple H

Triple H contre Randy Orton contre John Cena, WrestleMania 24

Triple H a eu le temps de compenser après avoir raté WrestleMania 23 à cause d’une blessure – et le garçon l’a fait à WrestleMania 24.

Les trois hommes ont participé à un classique de WrestleMania alors qu’Orton a réussi à défendre son titre en frappant Triple H dans la tête pour épingler une Cena déjà blessée.

Une fois de plus, Triple H a été vu en train de placer une autre étoile massive à la WWE.

Triple H contre l’Undertaker, WrestleMania 27

L’amitié entre Triple H et Shawn Michaels a joué dans le match, ce dernier croyant que son ami ne pouvait pas battre The Undertaker à WrestleMania.

Triple H n’avait pas réussi à le battre il y a 10 ans et Michaels n’a pas mieux fait à WrestleMania l’année précédente, ce qui a coûté sa carrière au Kid Heartbreak.

Le match No Holds Barred entre Triple H et The Undertaker a duré un peu moins de 30 minutes, avec The Deadman triomphant encore une fois.

L’Undertaker est sorti de TROIS pedigrees pour souligner à quel point il était imbattable à WrestleMania.

Triple H contre l’Undertaker, WrestleMania 28

Après une interruption de 10 mois de la WWE, The Undertaker est revenu pour défier Triple H à une revanche de WrestleMania.

Après avoir initialement rejeté la proposition, The Game a confirmé son troisième combat à WrestleMania.

Ce fut un match Hell in a Cell avec le meilleur ami de Triple H, Shawn Michaels, comme arbitre invité spécial.

L’Undertaker a été victorieux, portant sa séquence sans défaite à WrestleMania à 20-0.

Mais le match restera dans les mémoires car les trois hommes s’embrassent en haut de la rampe alors qu’ils se dirigent vers les coulisses.

Triple H contre Daniel Bryan, WrestleMania 30

Triple H a sans doute eu l’un de ses meilleurs matchs de WrestleMania jamais face à Daniel Bryan.

Pendant des mois, le chef de la WWE avait essayé de garder Bryan hors de la scène de l’événement principal, le qualifiant de “joueur B-plus”.

Un talon Triple H, dans un rôle d’autorité, a empilé le pont contre Bryan à WrestleMania 30.

Bryan devrait battre The Game lors du match d’ouverture à WrestleMania afin de rivaliser avec Randy Orton et Batista dans l’événement principal du WWE World Heavyweight Championship.

Avec tout l’univers de la WWE derrière Bryan, il a battu Triple H et a remporté le titre mondial dans l’événement principal.

Si Triple H avait battu Bryan, il aurait pu y avoir une émeute au Mercedes-Benz Superdome…

Triple H contre Roman Reigns, WrestleMania 32

Tout comme Bryan, Roman Reigns a dû se frayer un chemin vers le sommet dans l’adversité, à l’écran de toute façon, car derrière des portes fermées, il était en train de devenir le prochain visage de la société.

Vince McMahon a forcé Reigns à défendre son championnat du monde des poids lourds de la WWE lors du match Royal Rumble de 30 joueurs.

Triple H a été un surprenant n ° 30 en éliminant Reigns, avant de jeter Dean Ambrose sur les cordes pour remporter son 14e titre mondial.

Le Big Dog a pris sa revanche dans le tournoi principal de WrestleMania 32 en battant Triple H pour regagner son titre.

Triple H contre Seth Rollins, WrestleMania 33

Rollins s’est tourné vers ses frères Shield, Roman Reigns et Dean Ambrose, pour rejoindre Triple H et The Authority en 2014.

Il a remporté le WWE World Heavyweight Championship à WrestleMania 31, avant de devoir le quitter en raison d’une blessure en novembre 2015.

Rollins a fait son retour l’année suivante et a participé à un match à quatre dans le match contre Kevin Owens, Big Cass et Roman Reigns pour le championnat universel vacant.

Quand il semblait que Triple H allait aider Rollins à remporter le titre, il a choqué l’univers de la WWE en le frappant avec un pedigree, permettant à Owens de décrocher la victoire finale.

La rivalité entre les deux hommes s’est poursuivie pendant des mois et tout en essayant d’affronter Triple H à Raw en janvier 2017, Rollins s’est blessé au genou après une attaque de Samoa Joe.

En dépit d’être l’opprimé, cela n’a pas empêché Rollins de battre Triple H à WrestleMania 33, tout en gagnant le surnom de «King Slayer».

Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey, WrestleMania 34

C’est probablement l’un des matchs les plus sous-estimés de Triple H à WrestleMania.

Avant les débuts très attendus de Ronda Rousey sur le ring, il y avait des points d’interrogation sur la façon dont l’ancienne star de l’UFC allait s’en sortir.

Mais elle a excellé grâce à la vente de Triple H.

Rousey est devenu physique avec Triple H et ressemblait à une bête absolue dans le ring.

Et quand Rousey a mis à l’écart McMahon, elle a obtenu la pop de la foule qu’elle méritait.

WWE

Ronda Rousey ressemblait à une star dans son match avec Kurt Angle vs Triple H et Stephanie McMahon

.