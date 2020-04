Triple H, John Cena, Stone Cold Steve Austin et plus

Bien que la WWE ne soit pas un sport en soi, elle est loin d’être fausse aussi.

C’est scripté. C’est prédéterminé, oui. Mais ce n’est pas sans danger et de nombreux lutteurs ont subi des blessures assez désagréables au cours du divertissement de l’univers de la WWE.

WWE

John Cena montre les effets d’un match brutal de la WWE

Ci-dessous, nous vous avons rappelé cinq des blessures les plus mémorables survenues en direct sur WWE TV.

Vince McMahon

Le président de la WWE est un homme incroyablement rassemblé. Il mange bien et passe autant de temps au gymnase que n’importe qui, mais de retour au Royal Rumble 2005, il a subi une blessure anormale qui le laisserait immobile sur le tapis.

Eh bien, immobile de la taille vers le bas. McMahon a frappé le ring avec rage et l’a frappé si fort qu’il a déchiré ses deux tendons quadriceps.

Il a ensuite déclaré au Wall Street Journal: «Il y a sept semaines, j’ai coupé mes deux tendons quadriceps en faisant un coup dans le ring.

«Je n’étais pas échauffé, je ne m’étirais pas et cela a malheureusement causé une intervention chirurgicale majeure.

«Mon personnage, son temps est révolu. J’aurai 60 ans en août. Je suis mieux utilisé du point de vue des ressources que je ne suis pas un artiste. “

McMahon a été forcé de rester assis sur le ring, au grand dam de tout le monde, sur l’un des principaux pay-per-views de la WWE.

Stone Cold Steve Austin

Il s’agit d’un autre cas où vous savez que quelque chose ne va pas assez rapidement.

De retour à SummerSlam 1997, Stone Cold Steve Austin affrontait Owen Hart avec le titre Intercontinental en jeu.

Ils avaient un grand match et volaient la vedette, mais Hart est ensuite allé chercher un piledriver sur Austin.

Maintenant, les fans d’aujourd’hui ne verront pas beaucoup ce mouvement parce que la WWE l’a interdit peu de temps après.

La tête d’Austin était censée être protégée au milieu de la faille de Hart, mais sa tête pendait trop bas lorsque Hart s’est assis en mouvement.

Le résultat a été un cou cassé pour le Texas Rattlesnake et cela a rasé des années de sa carrière, peut-être une décennie.

Comme vous pouvez le voir, Austin ne peut pas bouger et Hart doit gagner du temps avec les fans pendant qu’il se sent de nouveau entre ses mains. Après quelques instants, Austin gère le pire roll-up de l’histoire de la lutte et le match est terminé. Une fois que les arbitres aident Austin à se relever, vous pouvez voir que les lumières sont allumées mais que personne n’est à la maison.

Triple H

C’était pendant l’un, sinon le grand match de cette histoire de Monday Night Raw.

Chris Benoit et Chris Jericho, les deux héros canadiens, se sont affrontés contre les champions actuels du Tag Team et Two Man Power Trip, Stone Cold Steve Austin et Triple H.

Les fans étaient tellement prêts à voir les talons enfin comprendre ce qui leur arrivait et ils étaient brûlants, mais l’action aussi.

Alors que le match sombrait dans le chaos, Triple H était à l’extérieur face à Benoit, mais il a dû se présenter et sauver Austin des murs de Jéricho. Alors qu’il porte le coup à l’arrière de la tête de Jéricho, vous pouvez voir sa jambe céder.

Après cela, il est presque immédiatement, incroyablement, mis dans les murs de Jéricho lui-même! Quel type dur Triple H est.

Il passerait sept mois sur la touche après ce match car il devait faire rattacher le tendon.

Joey Mercury

C’est le plus horrible du lot. Joey Mercury faisait partie d’une équipe avec John Morrison appelé MNM – qui comprenait également Melina en tant que manager – et ils ont pris part à un match de classement par équipes à Armageddon en 2006.

Au cours de ce match, qui mettait en vedette le Hardy Boyz, Jeff Hardy a sauté et a renversé une échelle en attrapant les deux membres de MNM au visage.

Alors que Morrison – qui s’appelait alors Johhny Nitro – a réussi à bloquer le sien et à le vendre, Mercury n’a pas été aussi chanceux.

Presque instantanément, du sang coulait du visage de Mercure à un rythme alarmant et une fois que la caméra se tourna vers lui, la foule présente haleta d’horreur.

Son visage était tout de suite en désordre et beaucoup pensaient qu’une blessure ferait dérailler sa carrière.

John Cena

Le champion du monde à 16 reprises a connu une carrière relativement sans blessure, à l’exception de quelques déchirures musculaires ici et là, mais c’était la première fois à la télévision qu’il était vraiment ouvert de la pire des manières.

Seth Rollins était sur une véritable séquence chaude en 2015 et était en passe de devenir le talent de l’événement principal que nous voyons aujourd’hui.

Il se battait à Cena pour les titres mondiaux et américains à un moment donné et lors d’un match sur RAW, Rollins a frappé le genou au visage de Cena.

Comme Mercury, il y avait presque instantanément beaucoup de sang et lorsque la caméra a rattrapé Cena, son nez allait dans environ trois directions différentes. Il était gravement, gravement cassé. Heureusement pour Cena, une intervention chirurgicale et une semaine de congé le verraient retrouver sa beauté. Bon travail aussi avec la carrière hollywoodienne qu’il a commencée.

