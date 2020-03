Trippier a un duel personnel contre Liverpool en Ligue des champions

Pour Kieran Trippier, comme pour tous les fans de Tottenham, Le 1er juin 2019 est une date qui sera marquée pour la mémoire. C’était la première fois que le joueur atteignait la finale de la Coupe d’Europe et c’était la première fois qu’il la perdait. Le bourreau connaît déjà tout le monde: le Liverpool.

Mais coïncidences de la vie, car le football peut devenir très capricieux, le le destin a voulu que le joueur anglais compense, en quelque sorte, dans moins d’un an et il le fera aux couleurs du club dans le stade duquel il a perdu la finale.

Côté ce ne sera plus un match. Il n’a pas pu jouer le match aller à domicile et a du mal à être dans ce qui devrait être sa «petite vengeance». Évidemment, ce n’est pas la même chose de passer le tour que de gagner la Ligue des champions, mais d’aider à éliminer le courant Liverpool, à l’équipe qui est la meilleure en Europe, il faut le célébrer et il ne fait aucun doute que pour le côté droit, la victoire aura une saveur plus que spéciale.

Éventuellement C’est le jeu qui attend le plus depuis l’annonce des derniers affrontements du 8 décembre. Le fait qu’une pubalgie l’empêche d’être dans la première étape du Wanda ne fera que le motiver. Ne manquez personne que nous voyons branché dès le début du jeu. Pour lui, l’enjeu est plus important que de faire le tour.

