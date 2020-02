Tristan Thompson dit que LeBron a «le pire régime alimentaire f»

LeBron James est un joueur de basket incroyable qui a toujours été en forme phénoménale.

Mais cela ne signifie pas qu’il se prive de manger de la nourriture savoureuse. À présent, nous savons tous qu’il aime ses mardis au taco, mais apparemment, il aime commencer sa journée avec un délicieux petit-déjeuner riche en calories.

Et il AIME le dessert.

L’Athletic a partagé une histoire sur LeBron aujourd’hui qui avait de nombreuses personnes proches de lui partageant leurs histoires préférées de LeBron. L’une de ces personnes était l’ancien coéquipier Tristan Thompson, qui a dit que LeBron a le «pire régime alimentaire de tous les temps», qui comprend beaucoup de pain grillé français et une grosse omelette le matin.

C’est bien:

Il a le pire régime alimentaire de tous les temps. Demandez-lui ce qu’il mange pour le petit déjeuner. Il a comme cinq toasts français, le noie dans du sirop avec des fraises et des bananes. Ensuite, il a comme une omelette aux quatre œufs et puis il va et juste f—— dunks sur quelqu’un. Cela n’a aucun sens.

Il mange des desserts à chaque repas. Il viendra avec son régime alimentaire d’une semaine, de la merde végétalienne, mais il mange littéralement comme si cela n’avait pas de sens. C’est vraiment un spécimen. Il mange comme s—. Je me souviens d’un an où j’ai essayé de manger comme il mangeait et ça n’a pas marché. J’ai commencé à prendre du poids et j’ai dit: «F – ceci». Je veux dire que cela fonctionne pour lui. Il aime les bonbons. Il aime les bonbons. Il mange des desserts et des toasts français. C’est fou comment son corps le brûle.

Cela ressemble beaucoup à certains petits déjeuners que j’ai pris… à part le trempage de quelqu’un, bien sûr.

Et oui, les desserts sont aussi amusants.

