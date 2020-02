Tristan Wirfs et Mekhi Becton ont battu les records du joueur de ligne offensive de la NFL

Le NFL Combine n’est pas un endroit où les joueurs de ligne offensive brillent généralement. Alors que les récepteurs et les arrières défensifs rivalisent pour réduire les temps de tir de 40 verges et les énormes sauts verticaux, seuls quelques exercices comptent réellement pour ceux qui font pencher la balance à plus de 300 livres.

Tristan Wirfs et Mekhi Becton ne seront cependant pas ignorés.

La paire de plaqués offensifs – qui pourraient tous deux être parmi les 10 meilleurs choix en avril – a battu des records à Indianapolis. Ce ne sont pas seulement ces deux joueurs de ligne qui ont impressionné vendredi. Toute la classe des monteurs de lignes offensifs est remplie d’athlètes ridicules.

Le groupe de taille / poids / longueur / vitesse le plus bizarre que j’aie jamais vu. Pas proche.

Mais ce sont Wirfs et Becton qui ont atterri dans le livre des records.

Wirfs a connu la meilleure combinaison de joueurs de ligne offensive

Le produit de l’Iowa mesurait 6,5 pouces, 320 livres, mais vous ne le sauriez pas en regardant ses chiffres dans les exercices.

Sa verticale de 36,5 pouces était plus élevée que Jerry Jeudy et CeeDee Lamb, deux récepteurs qui devraient être des sélections de premier tour. Il a également battu Jeudy au saut en longueur avec un saut de 121 pouces.

Ces deux marques ont établi des records de combinaison de la NFL pour les joueurs de ligne offensive, et son tiret de 4,85 secondes sur 40 verges a été le plus rapide de tous les joueurs pesant au moins 320 livres.

Noter les enregistrements OL combinés de scoutisme

Iowa OL Tristan Wirfs

Plus haute verticale – 36,5 po

Saut en longueur le plus long – 10’1 ”(à égalité)

Tableau de bord à 40 verges – 4,85 (le plus rapide par joueur de 320 livres ou plus)

> Les données officielles sur les moissonneuses-batteuses sont suivies depuis 2003 @ HawkeyeFootball @ TristanWirfs74

Vous vous demandez peut-être, “qui se soucie si un joueur de ligne offensive peut courir et sauter?” Eh bien, ce n’est jamais une mauvaise chose d’avoir un joueur plus athlétique que ses pairs, mais les compétences des Wirfs se manifestent également sur bande. Les Iowa Hawkeyes ont adoré mettre leur gros tacle droit devant sur les parties étirées et le laisser bulldozer sur un terrain en piste.

Les capacités des Wirfs à bloquer sur la ligne de mêlée détermineront finalement à quel point il réussit dans la NFL (il n’a autorisé que sept pressions pendant la saison 2019). Mais sa performance de moissonneuse-batteuse durera longtemps, malgré tout.

Becton est le nouveau champion des moissonneuses-batteuses de 350 livres

Le tacle gauche de Louisville est une montagne absolue d’un homme à 6’7, 364 livres. Mais il est plus qu’un simple objet inamovible. Becton a montré qu’il peut faire bouger toute cette masse rapidement.

Son élan de 5,10 secondes sur 40 verges était le 13e meilleur parmi les joueurs de ligne offensive de la classe 2020, derrière seulement 12 espoirs qui pèsent beaucoup moins que lui. En fait, le temps de Becton est le plus rapide de tous les temps pour un joueur de plus de 350 livres.

Le directeur général des Raiders, Mike Mayock, n’a pas pu s’empêcher de sourire quand il a vu le grand homme gronder sur la piste.

Le record précédent dans le tableau de bord de 40 verges pour 350 livres était lorsque l’attaquant défensif des Steelers Daniel McCullers a couru un 5,18 en 2014. Mais il pesait 12 livres de moins que Becton et était encore presque un dixième de seconde plus lent. Le record de 360 ​​livres était de 5h30 jusqu’à l’arrivée de Becton.

Juste pour un peu de perspective, voici Becton fumant Tom Brady sur la piste:

Brady, qui croit apparemment être très rapide, n’avait aucune chance contre un homme de près de 150 livres de plus.

Les performances de Wirfs et Becton ont établi une barre que les futurs joueurs de ligne offensive ne seront probablement pas en mesure d’atteindre pendant longtemps.