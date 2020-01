Triste avec les résultats Entraîneur de l’équipe de football uruguayenne U23

Montevideo, 23 janvier (Prensa Latina) L’entraîneur de l’équipe de football uruguayenne U-23, Gustavo Ferreyra, était aujourd’hui “triste du résultat” 3-1 de l’affrontement avec l’équipe nationale brésilienne à l’issue de la deuxième date du groupe B du tournoi pré-olympique.

Avec seulement une victoire aléatoire 1-0 contre le Paraguay, désormais le céleste les a égalisés en deuxième place mais avec un pire équilibre des buts dans la compétition tenue en Colombie.

Ferreyra a déclaré aux médias uruguayens à propos du match hier soir que le Brésil était supérieur, avait toujours la possession du ballon et “nous ne pouvions pas profiter des opportunités que nous avions créées dans les moments clés du match” en première mi-temps.

Il a expliqué que dans la deuxième partie, ses élèves ont essayé de presser et couper dès le début les circuits avec leurs bailleurs passant par la roue centrale, devant une équipe rivale qui a de très bonnes individualités avec des joueurs de haute qualité qui atteignent également une très bonne expression collective.

L’Uruguay a un affrontement avec la Bolivie le samedi 25 et un autre avec le Pérou le mardi 28 au Stade Centenaire d’Arménie, dans la ville colombienne du même nom, tandis que la Bolivie et le Pérou s’affronteront à la dernière date du tournoi côté, et le Brésil et le Paraguay, sur un autre.

Pour la phase finale, ils classent les deux meilleures équipes de chaque groupe, jouant un home run au stade Alfonso López de Bucaramanga dans lequel les deux premiers auront accès aux quotas pour les Jeux Olympiques.

