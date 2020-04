Triste! Voici à quoi ressemble le Blue Stadium après le match de The Machine (PHOTO)

Le Stade bleu C’est l’une des propriétés les plus sportives emblématique et représentatif du football mexicain. Preuve en est les équipes qui ont utilisé cet espace pour jouer tous les 15 jours. Cependant, quelle que soit La dernière maison de Cruz Azul Aujourd’hui semble être un endroit triste et intimidant.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Un utilisateur Twitter a posté une photo aérienne de la propriété qui est à côté de la Plaza de Toros. Cette image montre un Stade vide, sans luminosité et avec l’herbe pratiquement détruite. Il convient de noter que, lorsqu’il ne pleut pas, le Stade bleu C’était l’un des domaines avec la meilleure capacité pour mener à bien le sport.

Si vous vous demandez comment est le terrain du légendaire stade Azul aujourd’hui, c’est aujourd’hui, les drains sont très clairs pic.twitter.com/vIV1Wdefad – Seigneur des tribunaux (@rbarriosazteca) 16 avril 2020

Avec 73 ans d’existence, le stade situé dans le Sports City C’est l’une des plus anciennes du Mexique. Il est venu pour avoir une capacité de 36681 personnes, Il a été inauguré en 1946 et avait comme une équipe telle que Amérique (1947/55), Necaxa (1950/55), Atlante (en quatre étapes différentes), Pumas (1966/69), Mars (1947/53) et Croix Bleue 1996/2018). De même, il a exercé des Sélection mexicaine pendant la phase à élimination directe pour la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis.

Aujourd’hui, et après avoir mis fin à son contrat avec ‘La machine«C’est ainsi que Stade bleu. Angel Mena Il était l’auteur du dernier but de cette propriété dans la victoire du Cruz Azul sur Monarcas 2-0, le passé 21 avril 2018. La dernière fois que ce stade a été ouvert pour un match de première division au Mexique, jour 16 de la Clausura 2018.