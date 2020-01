Trois hommes arrêtés après le décès du footballeur de la ligue Jordan Sinnott à la suite d’une agression

Trois hommes ont maintenant été arrêtés après la mort du footballeur de la ligue Jordan Sinnott à la suite d’un assaut dans le centre-ville de Retford.

Sinnott, qui était prêté à Matlock Town par Alfreton Town, a été retrouvé inconscient avec un crâne fracturé présumé vers 2 heures du matin samedi matin dans la ville de Nottinghamshire.

La police de Nottinghamshire a ouvert une enquête pour meurtre après le décès de l’homme de 25 ans à l’hôpital peu avant 18 heures samedi.

Trois hommes ont depuis été arrêtés dans le cadre de cet incident, dont deux hommes âgés de 21 ans tous les deux soupçonnés de meurtre dimanche, a annoncé la police.

Jordan Sinnott est décédé tragiquement à l’hôpital samedi soir

Un homme de 27 ans qui a été arrêté pour suspicion de lésions corporelles graves peu de temps après l’incident est toujours en garde à vue, a ajouté la force.

Les agents ont initialement répondu aux informations selon lesquelles jusqu’à huit hommes et femmes auraient été impliqués dans une perturbation sur le parking du pub Dominie Cross à Grove Street peu après 23 h 25 vendredi.

Ils ont ensuite été appelés pour aider les ambulanciers qui tentaient de soigner M. Sinnott après avoir été découvert inconscient avec une fracture du crâne présumée à la suite d’un incident ultérieur vers 2 heures du matin à Market Place.

M. Sinnott est resté à l’hôpital après l’incident pendant qu’il recevait des soins pour ses blessures, où il est décédé entouré de ses amis et de sa famille.

Il est le fils de l’ancien footballeur professionnel Lee Sinnott – qui a joué pour Crystal Palace, Watford et Bradford City au cours de sa carrière.

Deux autres hommes ont également été blessés lors des incidents. Un homme de 27 ans a soupçonné une fracture du nez, tandis qu’un homme de 44 ans s’est blessé à la mâchoire.

L’inspecteur-détective Justine Wilson, à la tête de l’enquête, a déclaré que la famille de Sinnott “méritait des réponses” alors qu’elle appelait les membres de la communauté à fournir des informations.

Dans un communiqué, elle a déclaré: «Nous progressons dans l’enquête, mais nous avons des questions sans réponse.

“Je sais qu’il y a des gens là-bas qui ont vu ce qui s’est passé et qui peuvent répondre à ces questions pour nous, donc je voudrais faire appel directement à vous – veuillez faire la bonne chose, pas seulement pour nous mais pour la famille de Jordan.”

Matlock Town a déclaré dimanche que son match contre Grantham Town mardi avait été reporté en raison des “événements tragiques”, après avoir précédemment annulé le match de samedi contre Mickleover Sports.

Dans un hommage à Sinnott sur Twitter, le club non-ligue a écrit: “Vous n’étiez pas seulement un footballeur, vous étiez notre ami et frère.

«Vous nous avez donné d’incroyables souvenirs et marqué votre premier triplé en carrière lors de votre dernier match pour le club.

“Reste tranquille Jordan, nous t’aimons, tu nous manques et nous ne t’oublierons jamais.”

Sinnott a rejoint le club depuis Alfreton Town, qui a également annulé son match du samedi après l’incident.

Une déclaration d’Alfreton Town après la mort de Sinnott a déclaré que le club était “attristé et navré”.

Il a ajouté: «Jordan était un footballeur modèle et un talent exceptionnel pendant son séjour à l’Impact Arena et avait une affinité étroite avec le manager, l’assistant et les joueurs avec lesquels il a pris le terrain.

“Soyez tranquille Sinbad, nous ne vous oublierons jamais.”

