Trois joueurs Frank Lampard devraient s’ajouter à son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier

Chelsea est de retour sur le marché des transferts et tentera désespérément de renforcer son équipe alors qu’elle vise une place en Ligue des champions.

Les Blues ont initialement été interdits de signer des joueurs pour deux fenêtres, mais en décembre, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit de moitié cela à la suite d’un appel.

Qui Lampard ajoutera-t-il à son côté?

Chelsea n’étant pas en mesure de renforcer son équipe cet été, cela signifiait qu’ils devaient compter sur des personnes comme Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James et Fikayo Tomori qui ont toutes dépassé les attentes.

Actuellement quatrième de la Premier League et dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Frank Lampard sera tranquillement satisfait de cela, mais sait que des ajouts de première classe sont nécessaires pour remédier aux faiblesses évidentes de son équipe et il sera intéressant de voir juste qui est sa première signature.

Ici, talkSPORT.com jette un œil à qui Chelsea devrait envisager au cours de la fenêtre de ce mois-ci pour en faire à nouveau des prétendants au titre.

Kalidou Koulibaly

Chelsea n’a gardé que cinq draps propres dans toutes les compétitions cette saison et a semblé loin d’être convaincant à l’arrière.

Ces dernières années, Liverpool et Manchester City ont maintenu leur quête d’honneurs en partie grâce aux signatures de Virgil van Dijk et Aymeric Laporte respectivement.

Des joueurs comme John Terry, Gary Cahill et Ricardo Carvalho ont aidé Chelsea à se forger une réputation de défenseur de l’acier qui était toujours difficile à briser, mais ce n’est malheureusement plus le cas.

Alors que Koulibaly ne serait pas bon marché, ce serait un investissement judicieux si Chelsea décidait de faire un choix pour le défenseur de Naples.

Fort, classe et composé, le joueur de 28 ans est à juste titre considéré comme de classe mondiale et serait une déclaration d’intention majeure de Lampard.

Kalidou Koulibaly est exactement ce dont Chelsea a besoin à l’arrière

Ben Chilwell

S’adressant à nouveau à la défense, Chelsea doit faire face au dilemme actuel auquel ils sont confrontés à l’arrière gauche.

Emerson Palmieri a bien démarré la campagne, mais il a été confronté à plusieurs problèmes de blessures et Chelsea a dû se tourner vers Marcos Alonso, qui, selon vous, n’est pas un favori particulier de Lampard.

Cesar Azpilicueta a joué dans cette position, bien qu’il soit arrière droit, tandis que Reece James a également fait un travail à gauche.

Chilwell a amélioré sa réputation cette saison avec une série d’affichages impressionnants pour chasser le titre Leicester et est l’un des meilleurs arrières latéraux dans l’élite.

Chilwell a été couronné huit fois par l’Angleterre et a déjà fait plus de 100 apparitions au niveau du club

Wilfried Zaha

Chelsea a été lié à des gens comme Leon Bailey, Jadon Sancho et Timo Werner, mais l’achat offensif le plus réaliste semble être le talisman Crystal Palace Zaha.

Remplacer un joueur du calibre d’Eden Hazard allait toujours être une tâche difficile et bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une comparaison directe entre les deux, Zaha offrirait une franchise et un dynamisme que Chelsea a cruellement manqué parfois cette saison.

Christian Pulisic a bien fait au cours de ses premiers mois à Chelsea, tandis que Willian a amélioré sa constance et avec Pedro prêt à partir, l’imprévisibilité et les compétences de Zaha seraient un ajout bienvenu, en plus il a beaucoup d’expérience de haut vol à son actif et a annoncé la nouvelle qu’il a engagé le super-agent Pini Zahavai.

Wilfried Zaha coûterait 80 millions de livres sterling à Chelsea

