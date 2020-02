Trois points à retenir du repêchage des étoiles de la NBA 2020

Après un repêchage très ludique, les équipes All-Star de la NBA 2020 sont prêtes. Les capitaines Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont sélectionné leurs listes jeudi quelques heures seulement après la clôture des échanges. (Andrew Wiggins et Andre Drummond essaient toujours de comprendre pour qui ils jouent, mais au moins il y a de la clarté pour les All-Stars.) LeBron a reçu le plus de votes, donc il a eu l’honneur de choisir en premier. Voici les files d’attente et trois points à retenir du projet:

Équipe LeBron:

James Lebron

Anthony Davis

Kawhi Leonard

Luka Doncic

James Harden

Banc:

Damian Lillard

Ben Simmons

Nikola Jokic

Jayson Tatum

Chris Paul

Russell Westbrook

Domantas Sabonis

Équipe Giannis:

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Pascal Siakam

Kemba Walker

Trae Young

Banc:

Khris Middleton

Bam Adebayo

Rudy Gobert

Jimmy Butler

Kyle Lowry

Brandon Ingram

Donovan Mitchell

LeBron dessine avec sa tête; Giannis dessine avec son cœur

Avant le début du repêchage, Kenny Smith appelait LeBron le meilleur directeur général des deux stars. Il a souligné que LeBron avait choisi Anthony Davis au premier rang du repêchage des étoiles l’an dernier, et que les deux se trouvent être des coéquipiers des Lakers. N’oublions pas cet échange du projet de 2019:

LeBron: “Je vais avec Anthony Davis.” Ernie Johnson: “Vous êtes sûr que vous voulez qu’il soit votre coéquipier?”

LeBron: “J’en suis très sûr.”

Giannis: “N’est-ce pas une falsification?”

LeBron: «Les règles de falsification ne s’appliquent pas le week-end des étoiles.»

Kenny plaisantait sur le fait que LeBron était le meilleur directeur général, mais il était voilé en vérité. Ce ne sera jamais plus que de la spéculation de dire que LeBron a recruté AD pour jouer avec lui à Los Angeles – ils auraient des ennuis s’ils admettaient quelque chose de plus. Mais LeBron et Davis ne joueraient pas ensemble sans une tonne de force et de lobbying. Deux des plus grands joueurs de la planète portant le même uniforme n’est pas une heureuse coïncidence. Kenny a raison. Le fait que Davis se soit effectivement retrouvé avec les Lakers fait de LeBron l’un des meilleurs dirigeants du basket-ball.

LeBron a également été meilleur dans la constitution de son équipe d’étoiles pour la deuxième année consécutive. Sur une comparaison joueur par joueur des partants, l’équipe LeBron passe cinq pour cinq. Giannis a opté pour la loyauté plutôt que pour le talent, choisissant Middleton avec sa première sélection au banc. Cela a laissé Lillard — en moyenne 39,7 points au cours de ses 11 derniers matchs; convertir notre monde et les mondes au-delà au temps de Dame; transpirer de l’argent – au tableau pour LeBron. Giannis a choisi Lowry parce qu’il est un “bon gars de vestiaire”. Il a également rédigé Bam bien plus haut que prévu, puis a pris Butler parce que les deux ont une bonne chimie. Donovan Mitchell et Rudy Gobert, de l’Utah, font également partie de l’équipe Giannis, ce qui représente trois paires de coéquipiers réels. Si le jeu se résume au cœur et à la chimie et à tout ce que vous entendez dans les films, l’équipe Giannis remportera la victoire. S’il s’agit de talents de basket-ball, mettez tout l’argent sur Team LeBron.

La NBA devrait écouter le pitch “Team USA vs. Team World” de Charles Barkley

Chuck était sur quelque chose quand il a noté combien d’étoiles étrangères il y a cette année. Kenny a répondu qu’il ne voyait plus les joueurs comme des Américains ou non, mais c’est l’opposé du point. S’il est de la mission de la NBA de prouver qu’il s’agit d’une ligue mondiale, la meilleure façon d’afficher ce serait d’avoir une liste complète de joueurs nés en dehors des États.

Bien sûr, il n’y a pas suffisamment de joueurs nés à l’étranger pour remplir une liste de 11 joueurs avec les sélections de cette année. Cette année, il y a sept étoiles internationales: Giannis, Doncic, Embiid, Simmons, Jokic, Pascal et Gobert. Mais avoir suffisamment pour remplir plus de la moitié d’une liste est stupéfiant.

Giannis n’est pas bon en rédaction, mais il est excellent en télévision

Giannis pourrait rédiger comme les Timberwolves en 2009, mais il s’occuperait très bien des fonctions publiques d’un exécutif. Tout comme l’année dernière, il était charismatique, charmant et authentique, tordant un stylo de manière contemplative, griffonnant des noms alors que lui et LeBron faisaient des sélections, plaisantant que le commerce de Ben Simmons l’avait perdu le jeu l’année dernière. Je le dis souvent, mais le seul réconfort à savoir que LeBron ne sera finalement plus le visage de la ligue est d’avoir Giannis en remplacement.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer