Troisième bulletin sportif

Ce sont les gros titres:

-Guillermo Carmona, nouveau manager des industriels du baseball de Cuba

– Le commissaire de la MLB nie la possibilité de retirer le titre d’Astros

-Barcelone bat la souffrance et avance dans la Copa del Rey

– Le cycliste australien Ewan prend la tête du Tour Down Under

BASEBALL

La Havane, 22 janvier (Prensa Latina) Guillermo Carmona dirigera tactiquement l’équipe industrielle des 60 National Baseball Series de Cuba, a-t-on appris aujourd’hui dans cette capitale, lors d’une conférence de presse.

La décision, adoptée par la Direction provinciale des sports de La Havane, avait parmi ses arguments l’expérience de l’entraîneur de 57 ans, dont la candidature a été soutenue par le mentor sortant, le roi Vicente Anglada.

MLB

New York, États-Unis, 22 janvier (Prensa Latina) Rob Manfred, commissaire américain de la Ligue majeure de baseball (MLB), a déclaré aujourd’hui que les Astros de Houston et les Red Sox de Boston conserveraient leurs titres. World Series

Dans sa première interview publique depuis l’annonce des sanctions historiques pour les Astros la semaine dernière, Manfred a assuré à Fox qu’il honorerait la “longue tradition du baseball de ne pas essayer de changer ce qui s’est passé”.

FOOTBALL

Ibiza, Espagne, 22 janvier (Prensa Latina) Une visite à Ibiza est toujours synonyme de fête et d’été, mais Barcelone a vécu un enfer aujourd’hui pour vaincre 2-1 l’équipe locale de la Copa del Rey du football espagnol, avec doubler le Français Antoine Griezmann.

Le nouvel entraîneur du Barça, Quique Setién, a opté pour le système 3-4-3 avec une équipe de départ remplie de joueurs généralement remplaçants et sans l’Argentin Lionel Messi, et était sur le point de tomber dans l’abîme.

CYCLISME

Stirling, Australie, 22 janvier (Prensa Latina) Le cycliste australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a pris la direction du Tour Down Under aujourd’hui pour conquérir la deuxième étape, disputée à une distance de 137 kilomètres entre Woodside et cette ville.

Ewan, chef de l’association caritative critérium qui précède l’épreuve australienne, a imposé sa classe à la vitesse pour conquérir le segment avec un temps de 3: 27,31 heures.

