-San Cousín de Camagüey réalise ses vœux en finale de baseball à Cuba

-PSG et Monaco à égalité en grand match, malgré le doublé de Neymar

– Les requins de Guaira sont toujours au sommet de la Ligue vénézuélienne de baseball

-Italiano Pacioni remporte la première étape de la Vuelta al Táchira

—

BASEBALL

Camagüey, Cuba, 12 janvier (Prensa Latina) Camagüey a eu besoin de trois heures et six minutes, 109 emplacements, une sobriété absolue et 27 retraits pour terminer aujourd’hui une performance de rêve devant le regard complaisant de ses partisans au stade Cándido González de cette ville.

Dans le deuxième match de la finale de baseball à Cuba, les Bulls de Camague ont accroché le bras droit du lanceur Yosimar Cousín au nain Matanzas 8-0 et ont fait match nul 1-1 à la fin des séries éliminatoires de la 59e série nationale.

—

FOOTBALL

Paris, 12 janvier (Prensa Latina) Le Paris Saint-Germain (PSG) et Monaco ont fait match nul 3-3 aujourd’hui dans un match au rythme effréné disputé dans la capitale, le Parc des Princes, un duel dans lequel la star Neymar a marqué deux fois.

L’attaquant brésilien a déclenché tôt la folie des supporters rouges et bleus avec un but juste à la troisième minute, mais bientôt le portugais Gelson Martins a clairement fait savoir dans les sept que les hôtes et les dirigeants de la Ligue de football française 1 n’auraient pas une proie facile dans le club de la Principauté, lors d’une réunion qui a clôturé la journée du 20.

—

BASEBALL

Caracas, 12 janvier (Prensa Latina) Les Sharks of the Guaira restent ancrés en tête du classement de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel dont la demi-finale débute aujourd’hui.

Après plusieurs années loin des premières places de la Ligue, les requins ont été la surprise de cette saison, après être restés à la première place et avoir déplacé les favoris

—

CYCLISME

Táchira, Venezuela, 12 janvier (Prensa Latina) Le cycliste italien Lucas Pacioni, de l’équipe Androni Giocattoli, a été le vainqueur de la première étape de la Vuelta al Táchira.

Avec un record du temps de 2: 59,06, Pacioni a été sacré champion de cette première étape, tandis que son club a remporté la victoire en revalidant le titre des Italiens lors de la première journée de cette 55e édition de cette épreuve sportive.

dfm / jdg

.