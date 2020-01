Troisième bulletin sportif

17 janvier 2020, 17 h 20 – Jeunes armes, espoir de Camaguey au bout du bal cubain

-Redovist Dubov de Russie monte à la troisième place du tournoi Tata Steel

-Zinedine Zidane regrette le licenciement de Valverde à Barcelone

– Le cycliste Spratt, d’Australie, prend la direction du Tour Down Under

BASEBALL

Camagüey, Cuba, 17 janvier (Prensa Latina) Dès que la poussière de la route a été secouée, l’équipe de Camagüey a repris l’entraînement avec les yeux rivés sur le sixième match de la finale du ballon cubain, dans une série qui favorise Matanzas.

Précisément dans les déclarations à Prensa Latina, le lanceur de 21 ans, Yosimar Cousin, responsable de deux victoires et d’un match sauvé dans cette post-saison a avoué se sentir “ très motivé, et plus encore après la dernière performance du choc de la vie ou de la mort, et où je suis allé prendre deux retraits avec la ligne droite qui est mon meilleur terrain », a-t-il déclaré.

– – –

ÉCHECS

Wijk aan Zee, Pays-Bas, 17 janvier (Latin Press) Le grand maître Daniil Dubov, de Russie, a dépassé son compatriote Vladislav Artemiev ici aujourd’hui et a grimpé à la troisième place du tournoi d’échecs de Tata Steel, mené par l’Américain à quatre points Philippine d’origine Wesley So et l’Iranienne Alireza Firouzja.

Dubov, avec un Elo moyen de deux mille 683 points, a remporté 33 mouvements d’une défense Caro Kann contre Artemiev, propriétaire de deux mille 731, qui a atteint 3,5 points, le même que Fabiano Caruana, des États-Unis, et le Jorden Van Foreest hôte.

– – –

FOOTBALL

Madrid, 17 janvier (Prensa Latina) Le directeur technique du club de football du Real Madrid, Zinedine Zidane, de France, a déploré aujourd’hui le licenciement de son collègue Ernesto Valverde, d’Espagne, à la tête de Barcelone dans la soi-disant League of Stars.

Lors d’une conférence de presse avant le match de demain contre Séville, Zidane a déclaré qu’il avait un grand respect pour Valverde, ayant assumé une position si importante à la tête d’une équipe avec l’histoire de Barcelone.

– – –

CYCLISME

Birdwood, Australie, 17 janvier (Prensa Latina) La cycliste Amanda Spratt, d’Australie, a remporté aujourd’hui la deuxième étape du Tour Down Under, dans laquelle Arlenis Sierra de Cuba a accédé au quatorzième siège.

Spratt, de l’équipe nationale Mitchelton Scott, a parcouru le tronçon de 114,9 kilomètres, entre les villes de Murray Bridge et Bridwood, en 3: 04,27 heures, valable pour surpasser Ruth Winder, des États-Unis; et Liane Lippert, d’Allemagne, deuxième et troisième dans cet ordre.

jha / rws

.