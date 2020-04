“Trop chaud à gérer” est l’émission de télé-réalité la plus déconcertante de Netflix à ce jour

Le nom clinique des boules bleues, au cas où vous vous poseriez la question, est «hypertension épididymaire». Ce n’est – ils sont – pas considérés comme terriblement dangereux, médicalement parlant. Une personne atteinte de cette condition ferait bien de l’attendre ou, à moins que cela, de prendre une douche froide, ou à défaut, de prendre les choses en main. Pour ainsi dire.

À moins, bien sûr, que l’affilié ne s’est enfui dans l’île cauchemardesque de la nouvelle émission de téléréalité de Netflix, Too Hot to Handle.

La prémisse de Too Hot to Handle prend bon nombre des tropes préférés de la télé-réalité – 10 jeunes fringants, emmenés dans une île paradisiaque isolée où eux et leurs personnalités les plus horribles peuvent s’affronter ad nauseam – avec un record à gratter: sur cette île, il y aura pas de sexe. Idem “caresses lourdes” ou même, ahem, “auto-gratification”. L’émission informe les candidats qu’un bassin de 100 000 $ attend un ou plusieurs gagnants à la fin du mois, ce qui est apparemment une surprise pour tous les participants. On ne sait pas exactement ce que les candidats savaient exactement à quoi ils s’inscrivaient: il n’est pas clair, pour les joueurs ou le public, quelles sont les règles du concours ou comment un gagnant sera sélectionné jusqu’à la finale, et personne sur le spectacle semble même particulièrement travaillé pour ne pas savoir. Quoi qu’il en soit, il y a un hic: tout mouchard par un membre du groupe dans l’intervalle entraînera une amende prélevée, selon sa gravité, sur ces 100 gros. En bref: un bécot sur un est un bécot sur tous, et cela ne durera pas.

Je comprends ce que tu penses. Comment peut-il être difficile pour 10 personnes de s’abstenir de cogner les laids pendant un mois? Vous, un citoyen honnête, avez probablement été trouvé parmi des groupes de neuf étrangers à plusieurs reprises, et vous vous êtes abstenu d’avoir des relations sexuelles – peut-être même de vouloir avoir des relations sexuelles – sur un grand nombre d’entre eux. Bien sûr, OK, paradis tropical, abdos, bains à remous, abdos, une grande chambre partagée tuftée, abdos, un coupe champagne dans chaque main fleurie et sans appel, et abdos, mais l’enfer, ce sont les autres, n’est-ce pas? Forcez-moi à entrer dans une pièce avec neuf étrangers et je suis extrêmement plus susceptible de vouloir tous les envoyer dans une colonie pénitentiaire que de contempler des menottes floues.

Mais vous, mon ami, n’êtes probablement pas le genre de personne qui s’inscrit pour participer à la télé-réalité.

Pour les candidats, l’interdiction sexuelle est une surprise – ils croyaient tous, apparemment, qu’ils se dirigeaient vers un programme qui était explicitement «hédoniste». La révélation se rencontre avec des cris, des jurons, des gémissements, de l’horreur. L’émission nous dit que dans ces 10 insulaires, elle a trouvé les «swipesters les plus chauds, les plus excités et les plus phobiques du monde», et ces swipesters sembleraient être d’accord avec cette évaluation. Le sexe, nous disent-ils – surtout, mais aussi leur capacité à en avoir à tout moment avec un grand nombre de personnes facilement obligeantes, trouvées dans les bars et les bibliothèques et les églises et aussi, dans un cas, à l’hôtel la nuit avant l’enregistrement … est un élément essentiel de leur identité. Un concurrent compare l’interdiction à apprendre que sa mère est décédée. “Ce dont je suis le plus fier, c’est mon pénis”, explique un autre, en guise d’introduction. “Bro”, dit un troisième après quelques semaines d’abstention, “je pourrais percer un trou dans le mur.”

Nous sommes amenés à croire que les concurrents sont observés non pas par l’équipe de tournage qui les suit en tout temps ou par les microphones qui sont dans la plupart des cas le plus grand élément de couverture sur leurs coffres pieux scintillants, mais par un seigneur assistant virtuel dans le veine de Siri ou Alexa. La version de l’émission s’appelle Lana et parle à partir d’un appareil conique qui se trouve dans la plupart des pièces, observant et convoquant ensuite les concurrents avec la cadence et peut-être l’intention de la Reine Rouge dans Resident Evil pour se rassembler encore et encore dans la palapa de la maison. Environ une fois par épisode, alors que les frondes se balancent légèrement dans le vent, Lana convoque tous les concurrents et énumère ensuite les transgressions inévitables de ses pupilles: séances de rattrapage, léchage de nichons et, dans un cas, «toucher inapproprié du bip, usage constant du bip dans le bip, sans parler du bip. “

Lana, nous apprend l’émission, n’est pas une sadique: elle veut simplement que ses lapins de baise en captivité développent les «outils pour se connecter authentiquement» les uns aux autres, un objectif atteint en partie par des ateliers impliquant un expert en bondage japonais (pour bâtir la confiance !), et à l’aide d’un miroir pour examiner son train de roulement (pour développer le respect de soi!). Il ne faut pas longtemps aux candidats pour déifier leur robot seigneur. Une joueuse insiste sur le fait qu’elle et un partenaire potentiel doivent suivre la proscription sexuelle «et écouter Lana parce qu’évidemment, elle sait ce qui est le mieux et nous devons juste la suivre et la laisser nous guider.» (Lorsqu’ils n’en tiennent pas compte immédiatement, l’autre partie explique: «Nous avions l’impression que c’était la bonne décision dans notre relation.»)

Le génie de Too Hot to Handle est la nature communautaire de la cagnotte. Alors que le pot d’argent rétrécit régulièrement, les joueurs se mettent en colère contre leurs compatriotes horndog et blâment leurs co-branchés pour avoir initié cette drôle d’activité. Certains sont plus respectueux que d’autres. L’une, ayant appris qu’elle sera invitée à une soirée sans contact dans la suite privée du domaine avec un gars, réfléchit ouvertement au prix de l’anal. Face à la colère de ses pairs, un autre joueur conclut: “Désolé que nous soyons aussi foutus et que nous voulons nous déchirer comme un poulet rôti.” Il y a un effet sonore inclus que je ne dirais pas était le son de manger du poulet rôti.

Vous vous souvenez peut-être des instructions: Pas de déversement de semences d’aucune sorte, même par le propriétaire du verger. Cela soulève des questions horribles, mais malheureusement pressantes, sur la façon exacte dont les producteurs prévoyaient de superviser les choses sur le front de la fessée de singes – il y a une caméra dans la chambre partagée (où les liaisons, oui, se produisent), et une caméra à l’extérieur des douches (où liai … vous l’obtenez), mais pas, à notre connaissance, absolument partout. Je suis terriblement désolé de vous dire qu’après avoir regardé toute la saison, Lana n’a infligé d’amende à personne pour avoir poli la rampe, ce qui pourrait bien signifier que tout le monde était précisément aussi chaste que prévu.

Lecteur, vous savez mieux.

