Trouver le bonheur de courir dans les moments difficiles

Ce fut une période étrange avec la propagation du coronavirus dans le monde.

Ici, dans la marina de Dubaï, une zone normalement animée, elle a ressemblé à une ville fantôme pendant les six dernières semaines.

Malheureusement, cette étrangeté est normale à travers le monde car les gens restent à l’intérieur et pratiquent la distanciation sociale, ce qui contribue à prévenir la propagation de COVID-19.

C’est formidable de voir beaucoup de gens jouer leur rôle en respectant les règles pour tenter d’aplanir la courbe. Mais cela peut être difficile, mentalement et physiquement, quand on est obligé de rester à l’intérieur pendant de longues heures de la journée.

À la suite de ces changements dans votre vie quotidienne, il est parfois normal de ressentir une baisse de moral. Ce peu de stress supplémentaire peut gruger tout, de votre humeur, de votre sommeil, de votre niveau d’énergie, etc.

Cependant, il n’y a rien de mal à se sentir déprimé. Ce n’est que naturel.

Tout est affecté en ce moment, de notre structure quotidienne, nos habitudes alimentaires, la socialisation avec des amis et même un voyage au gymnase local.

Les gymnases étant fermés aux Émirats arabes unis depuis le 15 mars, cela a permis aux gens de réfléchir et d’incorporer différentes façons de garder leur esprit et leur corps en bonne santé tout au long de cette phase de distanciation sociale.

Qu’il s’agisse de courir ou de se promener dans les parkings du sous-sol ou de faire des pompes et des redressements assis à la maison, les gens ont fait de leur mieux pour rester actifs, positifs et garder les choses aussi normales que possible pendant le verrouillage.

Et avec la levée des restrictions sur les mouvements liés au coronavirus samedi dernier, c’est fantastique de voir la vie des gens revenir à nouveau à un sentiment de normalité.

Autour de la marina et du JLT, les gens font de l’exercice à l’extérieur, maintiennent leur forme physique et gardent l’esprit frais après une longue journée de travail à domicile.

Une course ou une marche aide à nettoyer l’esprit et à trier les problèmes et les problèmes qui peuvent circuler dans votre cerveau. Il ramène cette routine à la vie, vous aide à vous sentir en forme et les jours ont tendance à passer.

Même avec le port du masque obligatoire, les gens sont toujours heureux d’être à nouveau dehors. Et franchement, en ces temps incertains, le principal avantage de sortir est d’un aspect mental.

«Lorsque vous vous entraînez, votre corps libère des endorphines. Les endorphines sont un groupe d’hormones qui sont le moyen naturel du corps pour nous aider à soulager la douleur, à réduire le stress et à réduire l’anxiété, ce qui nous fait nous sentir mieux », a récemment déclaré la psychologue australienne Lea Waters au Guardian.

«Un élément clé qui est sous notre contrôle et qui peut nous aider à développer la résilience émotionnelle et cérébrale dont nous avons besoin pour faire face au coronavirus est le simple fait de l’exercice.

«Même si nous sommes à la maison, nous sommes toujours censés faire la même quantité de travail, en plus de prendre soin de nos enfants et de faire face au stress, nous devons donc absolument être au top de notre jeu en termes de cerveau. être en mesure de nous diriger pour atteindre nos objectifs.

“L’exercice est la chose la plus simple que nous pouvons faire pour nous remplir d’endorphines afin que nous ayons l’énergie, la motivation, la volonté et l’humeur positive pour continuer.”

Avoir un peu de routine dans votre vie est si important. Il apporte de la structure, de l’efficacité, brise les mauvaises habitudes et nous maintient sur la bonne voie pour atteindre nos différents objectifs.

L’un des avantages de vivre près de la marina est la boucle de 8 kilomètres (5,3 miles), et si vous voulez ajouter quelques kilomètres supplémentaires, vous pouvez naviguer vers JLT ou Bluewaters.

Mais, quel que soit le lieu de résidence d’une personne, il y a des routes et des petits itinéraires à proximité, ce qui transpire pour vous faire sentir plus net et plus heureux.

Souvent, au milieu d’un horaire de travail exténuant, il peut être facile d’oublier les différentes activités que nous aimions faire. La course à pied, la marche ou même les petits entraînements à domicile sont idéaux pour garder le corps en mouvement en ce moment.

Il s’agit de trouver quelque chose qui vous rend heureux. Si vous faites une marche de 30 minutes et que vous faites des tractions et des redressements assis dans la maison, ou que vous faites une course de trois kilomètres, l’essentiel est que vous vous sentiez mieux après.

Essayez-le plusieurs fois. Vous n’avez pas besoin de courir vite, mais vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez détendu et régénéré. Il s’agit de maintenir le niveau d’énergie en ces temps difficiles.

Sans indication du moment où nos anciennes routines reprendront, la course est la meilleure thérapie pour vider l’esprit et vous garder sans stress.

