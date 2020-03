Trouver un logement pour QB Teddy Bridgewater

Que Teddy Bridgewater soit de retour dans nos vies en tant que fans de la NFL mérite d’être célébré. Bridgewater, qui n’avait pas commencé un match de football significatif depuis plus de trois ans, a succédé à Drew Brees blessé et a mené les Saints à une fiche de 5-0 au cours de cette séquence.

Pendant la récupération et la réhabilitation exténuantes de Bridgewater, nous nous sommes demandé ce qui aurait pu être. Que se serait-il passé si Bridgewater n’avait pas subi de blessure au genou catastrophique à quelques semaines de la saison 2016? Dans la foulée de ce tronçon impressionnant en tant que quart-arrière partant, Bridgewater entre en agence libre avec une chance de trouver sa propre équipe. Et la question n’est plus “Qu’est-ce qui aurait pu être?” Maintenant, la question est: «Que peut être Teddy Bridgewater?»

Avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu’est Bridgewater – ou, au moins, ce qu’il était pendant la saison 2019. Les chiffres étaient bons mais pas excellents: en cinq départs, le joueur de 27 ans a complété 69,7% de ses passes pour 1205 verges (7,3 verges / tentative), neuf touchés et deux interceptions. C’est bon pour une note de passeur de 103,7.

Ses mesures plus avancées étaient un peu moins flatteuses. Il a terminé avec un QBR de 48,9, un pourcentage d’achèvement sur les attentes de 0,6 tout en ajoutant 0,17 points attendus par repli. Et les statistiques de poche de Bridgewater, qui ont le pouvoir le plus prédictif, sont prometteuses. Il a en moyenne 0,21 EPA par tentative dans une poche propre, qui s’est classé 10e de la ligue.

Bien qu’il se soit classé neuvième dans l’EPA parmi les quarts avec au moins 100 baisses, une grande partie de ce métrage est venue après la capture. Bridgewater a terminé dernier dernier dans la profondeur moyenne de la cible, selon les statistiques de la prochaine génération, et il était l’un des cinq quarts qualifiés dont les réalisations ont produit un EPA négatif lors de la soustraction des yards après capture. En d’autres termes, le casting de soutien de Bridgewater était en grande partie responsable de son nombre élevé d’EPA.

Cependant, les chiffres ne sont qu’une partie de l’histoire. Le football est un sport complexe et une étude de film est nécessaire lors de l’évaluation d’un joueur. Mais, après avoir regardé les 207 retombées de Bridgewater en 2019, je peux vous assurer que les chiffres correspondent bien au test de la vue. Il est sans aucun doute un bon quart-arrière – et celui qui devrait commencer l’automne prochain – mais il est juste de se demander s’il deviendra jamais un gars capable d’élever une infraction. En même temps, il y a des signes (tant dans les chiffres que sur le film) qu’il est cela en lui.

Examinons ces signes en profondeur, ainsi que les défauts qui pourraient limiter le plafond de Bridgewater en tant que quart-arrière potentiel de la franchise…

Bridgewater a été parmi les meilleurs de la ligue à éviter les jeux négatifs

Une chose qui saute aux yeux en regardant Bridgewater sur bande: le mec sait jouer le quart-arrière. Cela devrait être une donnée compte tenu du fait qu’il est un passeur professionnel, mais, même à ce niveau, il y a beaucoup de quarts qui ne sont pas à l’aise avec une poche serrée. Je parle de passer par plusieurs progressions en grimpant et en glissant dans la poche. Bridgewater l’a dans son sac.

Le fait de ne pas vouloir rester dans la poche après que le premier regard ne soit pas ouvert peut causer des problèmes aux quarts-arrière, en particulier à ceux qui ne traitent pas les informations rapidement. C’est alors que vous voyez un quart-arrière prendre un nombre démesuré de coups sûrs, même si sa ligne offensive fait du bon travail en matière de protection contre les passes. Bridgewater n’a pas ce problème, cependant. Il a été limogé sur seulement 5,5% de ses retombées, par Sports Info Solutions. C’est un top 10, ce qui est assez étonnant compte tenu du fait que seulement 73% de ses lancers sont allés à sa première lecture, par PFF. La moyenne de la NFL était de 77% en 2019.

En général, Bridgewater a fait un travail fantastique pour maintenir l’infraction des Saints dans les délais. Plus de 69% de ses reculs se sont traduits par un métrage positif, que ce soit par brouillage ou achèvement. Seuls trois quarts ont terminé devant lui dans cette statistique: Drew Brees, Deshaun Watson et MVP NFL Lamar Jackson. C’est une entreprise décente.

Bridgewater peut bouger un peu, mais ce n’est ni Watson ni Jackson quand il s’agit d’échapper à la pression. Il n’a brouillé que huit fois au cours de la saison 2019. À cet égard, il ressemble plus à Brees qu’aux deux autres dans la mesure où il s’appuie sur des mouvements de poche efficaces et une rapidité de réflexion pour sortir le ballon sous la contrainte.

Bien que son esprit vif puisse le sortir des ennuis, c’est aussi la principale raison pour laquelle il y a encore des questions sur sa capacité à mener une infraction.

Bridgewater ne fait pas assez de lancers dans le champ

Éviter les jeux négatifs est évidemment bon, mais seulement jusqu’à un certain point. Et il est juste de dire que la nature conservatrice de Bridgewater passe ce point. Alors que Bridgewater a terminé sixième dans la NFL en évitant les lancers à notation négative par PFF, il s’est classé 32e dans les lancers à notation positive. Il était le manager ultime du jeu.

Arriver à votre bilan est vital pour les quarts à ce niveau, et Bridgewater l’a bien fait. Mais il était trop rapide pour se contenter de ces lancers plus courts. Trop souvent, il sortait d’un récepteur de champ arrière qui était ouvert juste au moment où Bridgewater passait à sa prochaine lecture.

Ce n’est pas comme si Bridgewater était incapable de faire des lancers difficiles sur le terrain. C’est qu’il ne les tente pas assez. Parmi les 42 quarts qui ont tenté au moins 20 lancers à plus de 15 mètres en aval, Bridgewater s’est classé 11e en pourcentage de précision, selon Sports Info Solutions. Mais il a tenté de tels lancers sur seulement 12,4% de ses passes, ce qui le place en dernier dans ce groupe.

Bridgewater a surtout tout ce que vous attendez d’un quart-arrière: il est intelligent, solide dans la poche et assez précis. Si vous pouviez simplement augmenter son curseur d’agressivité d’un cran ou quatre, il serait un digne quart-arrière de la franchise.

Un schéma différent pourrait libérer le potentiel de gros jeu de Bridgewater

Bien que Bridgewater ait transmis trop d’opportunités en aval, le manque de chantiers aériens était en partie dû à la conception. Drew Brees était juste là avec lui au bas de la ligue à la profondeur moyenne de la cible, alors que les Saints comptaient davantage sur une attaque de passe rapide principalement conçue pour obtenir Michael Thomas et Jared Cook le ballon au milieu. Avec Ted Ginn Jr., la seule menace profonde de l’équipe, dans et hors de la formation, le jeu de passes profondes de la Nouvelle-Orléans était inexistant.

Au Minnesota, Bridgewater a poussé le ballon le plus souvent vers le bas, avec une moyenne de 7,9 et 7,5 verges par tentative au cours de ses deux premières saisons, respectivement. L’offensive, qui a été construite autour d’Adrian Peterson, ne convenait pas tout à fait à Bridgewater, mais lui a fourni plus de tirs en champ hors action. Ce n’est pas quelque chose qu’il a eu la chance de faire à la Nouvelle-Orléans. Son taux de jeu-action n’était que de 19,5% l’année dernière – l’un des taux les plus bas de la ligue. Voici le truc… aucun quart n’a été plus productif sur ces jeux. Selon Sports Info Solutions, Bridgewater 0,47 EPA par tentative de jeu a mené toute la ligue. Maintenant, évidemment, c’est une petite taille d’échantillon, mais presque tous les quarts de la ligue réussissent mieux sur les passes de jeu – principalement parce que ces passes ont tendance à être plus en aval.

Dans une ligue où d’innombrables quarts moyens – Jared Goff, Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo et Kirk Cousins, pour n’en nommer que quelques-uns – ont été soutenus par des schémas de jeu, il va de soi que Bridgewater pourrait obtenir un coup de pouce similaire si on lui en donnait la chance. de jouer dans un tel schéma.

Il convient de souligner que Bridgewater a également été efficace sur les passes de retour droites, terminant 10e de l’EPA par tentative. Ces passes nécessitent souvent un quart-arrière pour passer par ses progressions, ce que, comme nous l’avons vu, Bridgewater le fait à un niveau élevé. Avec le jeu-action, le quart-arrière n’a généralement pas à trop réfléchir … cela pourrait être une bonne chose pour Bridgewater, car cela pourrait le forcer à le laisser se déchirer plus souvent que lui.

Quel est le point d’atterrissage idéal pour Bridgewater?

Nous recherchons donc un schéma offensif qui comprend des concepts de passage rapide et des tirs fréquents en aval de l’action de jeu. Vous savez quoi? Cela ressemble énormément à l’offensive de la Nouvelle-Angleterre ces dernières années, et vous savez qui pourrait ne pas être un quart-arrière…

Je pense toujours que Tom Brady se retrouve avec les Patriots. Si cela se produit, Indianapolis serait un bon point d’atterrissage, mais cela est vrai pour chaque quart-arrière indépendant et il semble que Philip Rivers aura le droit de premier refus là-bas. Les Bucs semblent flirter avec l’idée de ramener Jameis Winston, et le système de Bruce Arians s’adresse aux pistolets.

Tannehill étant probablement marqué dans le Tennessee, cela laisse les Chargers. Ce ne serait pas la pire solution. Le coordinateur offensif Shane Steichen vient de l’arbre d’entraînement Norv Norvner, il y a donc une certaine familiarité intégrée. Et les Chargers sont dans un endroit étrange où ils ont suffisamment de talent sur la liste pour se disputer une place en séries éliminatoires, mais cherchent également à redémarrer au poste de quart. Bridgewater serait une bonne option de pont * soupir * pour Los Angeles.

Qui sait. Avec plus de représentants, Bridgewater pourrait devenir plus à l’aise et commencer à prendre plus de chances dans le champ. Si cela se produit, il pourrait toujours libérer le potentiel de quart-arrière de la franchise qui l’a fait repêché au premier tour et nous donner la fin heureuse de cette histoire remarquable que nous voulons tous.

.