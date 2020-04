Juliette est accompagnée de Chris Ryan pour discuter des raisons pour lesquelles Top Chef est au-dessus de toutes les autres émissions de télé-réalité, de leurs concurrents préférés et de la normalisation de l’émission d’une cuisine de haute qualité (0:45). Ensuite, nous vérifions cette saison de Survivor et discutons enfin du retour de Juliette aux Real Housewives de New York (24:15).

