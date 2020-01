Photo de la télévision du Sénat via .

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent de la déclaration de Schiff lors du procès de destitution

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent de la déclaration du représentant californien Adam Schiff lors du procès de destitution (03:00), de la blague surmenée de Twitter de la semaine (20:30), du piratage du fondateur d’Amazon Jeff Bezos (23:15), le cas de journaliste Glenn Greenwald (29:15), et plus encore.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS