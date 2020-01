“Tu vas me manquer, frère”

Shaquille O’Neal, partenaire, ami et à son tour «ennemi intime» de Kobe Bryant tout au long de sa carrière, il a fait part de sa consternation Mort de la légende des Lakers de Los Angeles et la NBA après un accident d’hélicoptère. Shaq a publié un message sur ses comptes de médias sociaux dans lequel il montre la douleur de la mort tragique de son “frère” Kobe et de sa “nièce” Gianna, fille de l’athlète malheureux et qui l’accompagnaient dans l’hélicoptère blessé.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur Je traverse la tragédie de perdre ma nièce Gigi et Mon frère Kobe Bryant. Je t’aime et tu vas me manquer. Mes condoléances à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord », a écrit Shaq sur son compte Twitter.

Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant Je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. IM SICK DROIT MAINTENANT pic.twitter.com/pigHywq3c1

