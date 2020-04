Tua Tagovailoa a aidé Nick Saban à franchir la dernière étape décisive

Nick Saban continue d’être un grand gagnant le jour du repêchage de la NFL. L’entraîneur de football de l’Alabama – sans doute le GOAT en football universitaire – a établi le record avec 34 choix au premier tour, le plus dans l’histoire du repêchage de la NFL, lorsque trois joueurs ont été sélectionnés lors du premier tour. Plus précisément, 29 de ces choix étaient en dehors de l’Alabama.

Et Saban continue juste d’accumuler les statistiques du repêchage de la NFL. Avec quatre joueurs de Crimson Tide pris dans le premier tour du repêchage de la NFL 2020 jeudi soir – Tua Tagovailoa, Henry Ruggs III, Jerry Jeudy et Jedrick Wills Jr. – le record de l’entraîneur de 68 ans pour la plupart des premiers rondeurs a été augmenté. à 38 (et en comptant). Et ils ont porté le total à 33 joueurs de premier tour de Tuscaloosa.

Mais le quart-arrière vedette de l’Alabama – qui était le premier choix du Crimson Tide jeudi et le choix numéro 5 des Dolphins de Miami – a aidé Saban à franchir une nouvelle étape impressionnante en termes de repêchage.

Selon ESPN Stats & Info, Tagovailoa était non seulement le premier quart-arrière que Saban a entraîné pour être sélectionné au premier tour, mais c’était également le seul poste non spécialisé que Saban n’avait pas repêché parmi les 32 premiers choix.

De plus, encore une fois grâce à Tua, Saban est maintenant le premier entraîneur de collège à avoir rédigé les 22 positions sur l’attaque et la défense à un moment donné au premier tour de l’ère du projet commun (depuis 1967), selon le SEC Network.

Pas surprenant que Saban soit le premier à ce niveau, mais ridiculement impressionnant néanmoins. L’Alabama a également eu quatre joueurs sélectionnés au premier tour au cours de trois des quatre dernières années, le repêchage de la NFL 2019 étant l’exception.

Une autre façon folle d’y penser: Saban a 33 choix de première ronde en Alabama et seulement 23 défaites en 13 saisons avec le Crimson Tide.

C’est absolument fou de réaliser qu’il a 10 joueurs de plus au premier tour que de pertes totales en plus d’une décennie avec l’Alabama. Nick Saban: CHÈVRE.

