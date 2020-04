Tua Tagovailoa devient honnêtement honnête à propos de Nick Saban

Tua Tagovailoa a récemment été brutalement honnête à propos de Nick Saban. L’ancienne star de l’Alabama a reconnu qu’il s’était rapproché de son entraîneur d’université au fil du temps, mais que la relation n’a pas commencé de cette façon.

Avant de prendre la relève, Tagovailoa a déclaré qu’il était traité de la même manière que tous les autres joueurs par Saban.

«L’entraîneur Saban était quelqu’un que nous admirions tous, surtout en raison du succès qu’il avait eu en Alabama. Je dirais que ma relation a commencé quand je suis devenu le démarreur. » – @Tuaamann pic.twitter.com/y8EB1F5sne

– Troupeau avec Colin Cowherd (@TheHerd) 7 avril 2020

“Je dirais que nous ne l’avons pas fait comme ça”, a-t-il déclaré. «La relation que j’avais avec l’entraîneur Saban était la relation que tous les autres joueurs avaient avec l’équipe. Si vous vouliez lui parler, il était plus que disponible pour parler, mais à part ça, il était juste notre coach. »

Les choses ont apparemment tourné après que Tagovailoa est devenu un démarreur.

“Je dirais que ça a commencé plus quand je suis devenu le starter de l’équipe de football”, a-t-il poursuivi.

“Je passerais plus de temps dans son bureau. Il voulait plus de rencontres individuelles avec moi. Et nous parlerions de choses que nous pouvons faire pour aider l’équipe. Que puis-je dire à l’équipe? Juste des choses de cette nature.

“C’est comme ça que les choses ont décollé, ma deuxième année.”

Beaucoup considèrent Tagovailoa comme le plus grand quart-arrière de l’histoire de Crimson Tide. Il sera intéressant de voir comment il se comporte au niveau suivant.

