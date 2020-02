Tua Tagovailoa dit qu’il aimerait idéalement être un Cowboy

L’ancienne superstar de l’Alabama, Tua Tagovailoa, pourrait être le plus gros joker du repêchage de la NFL 2020, alors qu’il entamait sa dernière année à l’université en tant que favori pour aller n ° 1 au classement général, mais a été mis hors de combat avec une grave blessure à la hanche. Tagovailoa a été opéré en novembre et devrait se rétablir complètement, mais ses évaluations médicales lors de la prochaine combinaison de la NFL pourraient soit consolider son statut de top 3, soit l’envoyer dégringoler.

Plusieurs équipes dans le top 10 du projet d’ordre devraient soit rédiger un QB ou pourraient au moins le considérer, des Lions au n ° 3, aux Dolphins au n ° 5, aux Chargers au n ° 6.

Dans une interview avec Steve Wyche, Tagovailoa a révélé quelle équipe il aimerait jouer le plus – et ce n’est pas une organisation qui a besoin d’un nouveau quart-arrière de franchise.

Via NFL.com:

Tagovailoa: “Si vous me dites si je pouvais choisir avec quelle équipe je veux jouer, en ce qui concerne mon équipe préférée, alors je vous dirais probablement les Cowboys. Mais je veux dire qu’ils sont si loin. “

Wyche: “Bump Dak Prescott ..”

Tagovailoa: “Non, non, je ne cherche pas à le cogner. J’apprendrai sous lui. “

Tagovailoa dit qu’il veut simplement recommencer à jouer au football, mais serait à l’aise de passer son année recrue comme doublure – ce qu’il pourrait être contraint de faire en fonction de sa santé.

«Cela ne me dérangerait pas d’apprendre avec n’importe quel gars qui est le starter, de me donner une année entière pour me reposer, puis revenir en arrière et concourir. Mais je veux juste sortir et jouer. »

.