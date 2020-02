Tua Tagovailoa raconte une histoire hilarante sur Nick Saban

L’ancien quart-arrière de l’Alabama Crimson Tide Tua Tagovailoa est devenu une superstar nationale du jour au lendemain de la finale des éliminatoires du football collégial en 2018, lorsqu’il a pris le relais pour le partant Jalen Hurts en seconde période et a mené l’Alabama à une victoire palpitante en prolongation pour remporter un championnat national. La performance de Tagovailoa ce soir-là était légendaire, et les deux derniers matchs du jeu se sont combinés pour produire une fin absolument dévastatrice pour les fans de Géorgie.

Avec l’Alabama à la traîne 23-20 après avoir abandonné un panier lors du premier entraînement de prolongation de la Géorgie, Tagovailoa – qui n’était encore qu’un véritable étudiant de première année à l’époque en jouant sur la plus grande scène de sa vie – a abandonné un sac coûteux lors d’un premier et dixième match qui aurait pu condamner la marée cramoisie.

Quelques secondes plus tard, Tagovailoa a terminé le match avec une superbe passe de touché de 41 yards pour DeVonta Smith.

Lors d’une apparition au Rich Eisen Show, Tagovailoa a déclaré que l’entraîneur Nick Saban – qui est notoirement exigeant et souvent en colère sur la touche – n’était jamais plus en colère contre Tagovailoa qu’il ne l’était après ce sac de prolongation. Même après que Tagovailoa ait ensuite remporté le match, Saban était obsédé par le sac dans les vestiaires – et Tagovailoa a fait l’erreur d’essayer de plaisanter sur le jeu.

«Je ne pouvais le voir qu’à la caméra, à quel point il était fou. C’était probablement le plus énervé même si je pense qu’il a jamais été contre moi. Il serrait si fort son casque.

…. Quand nous sommes entrés dans les vestiaires quand tout s’est arrangé, il était toujours le même entraîneur. Il m’a tiré sur le côté comme “à quoi pensais-tu prendre un sac?”

Étant qui il est… il m’a tiré sur le côté et a dit, vous savez, “pourquoi avez-vous pris le sac?”

Et je pensais que c’était le bon moment pour plaisanter avec lui – je veux dire, nous avons gagné le championnat national. Alors je lui ai dit “eh bien, nous avions besoin de plus de place pour lancer le ballon, coach.”

Il m’a regardé et, comme, je riais. Il dit “ce n’est pas drôle”. Je veux dire, je ne savais pas quoi faire d’autre dans cette situation. J’étais comme “OK, je suis désolé entraîneur.” Alors je lui ai serré la main et il est juste parti. “

.