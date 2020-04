Tua Tagovailoa répond aux préoccupations qu’il est sujet aux blessures

L’ancien quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa sera sélectionné quelque part lors du prochain repêchage de la NFL 2020. Il pourrait aller aussi haut que le deuxième. Il pourrait tomber, selon certaines moqueries, dans la moitié inférieure du premier tour.

Tout dépend de sa santé. Le seul coup contre Tagovailoa, qui a remporté un titre avec l’Alabama en 2018 et est un ancien joueur offensif de l’année de la SEC, est l’idée qu’il est sujet aux blessures.

C’est une chose bizarre à essayer d’évaluer. Être «sujet aux blessures» est une chose amorphe, bizarre à considérer chez quelqu’un, et impossible à comprendre vraiment à moins d’une maladie sous-jacente. Quelqu’un souffre-t-il beaucoup de blessures parce que son corps est structurellement malade? Ou vient-il de se blesser un tas?

Tagovailoa, qui a publié une vidéo de lui en train de lancer la balle (enfin) cette semaine, s’efforce de faire comprendre aux équipes de la NFL que c’est la dernière option ici. Il joue un jeu violent et s’est blessé plusieurs fois. Ce n’est pas à propos de lui; c’est plutôt le sport.

Via ESPN:

«Je ne joue pas au badminton. Je ne fais pas partie de l’équipe de natation », a déclaré Tagovailoa lors d’une émission Instagram Live avec Mike Locksley, son ancien coordinateur offensif avec le Crimson Tide et l’actuel entraîneur-chef du Maryland. «Est un sport physique. Tu vas te blesser. Cela vient avec. Et c’était juste très malheureux de me blesser à chaque saison.

«Cela fait partie du jeu. C’est un sport de contact. Je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler ça. “

Tout d’abord, soyons faciles avec le badminton et la natation, Tua. Ces sports sont très intenses et les blessures se produisent tout le temps.

Mis à part les généralisations paresseuses sur ces sports, Tagovailoa a raison. Si les médecins ne peuvent pas trouver une maladie sous-jacente ou quelque chose de structurellement défectueux avec son corps, il n’y a absolument aucun moyen de savoir s’il sera sujet à des blessures ou non dans la NFL.

Il pouvait jouer 15 ans et ne pas rater un match. Il pourrait se casser la jambe dans le troisième match et sa carrière pourrait être terminée. C’est vrai pour tout joueur du repêchage. Bo Jackson était l’athlète le plus indestructible en vie, jusqu’à ce qu’il ne l’était pas.

Rien de tout cela n’aurait rien à voir avec son corps, mais plutôt avec les réalités de la pratique d’un sport extrêmement violent dans le football.

.