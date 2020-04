TUDN choisit Carlos Aguilar ‘El Zar’ pour concurrencer Martinoli et Luis García

Source: Twitter @TUDNMEX

Après le grand succès qu’elle ao TV Azteca dans la E-Liga MX avec les narrations de Christian Martinoli y Luis García, Televisa cherche à rivaliser en tant que lieu, pour cela, il a choisi Carlos «le Tsar» Aguilar comme l’une de ses stars pour le tournoi virtuel.

Le narrateur de boxe était présent à la rencontre entre Atlético de San Luis y Monarques MoreliaCependant, ce n’était pas du goût des gens car les utilisateurs des réseaux sociaux ont démoli la chaîne de télévision pour leurs mauvaises transmissions.

D’un autre côté, un secteur d’amateurs a reconnu que Aguilar raconte mieux que Enríque Bermúdez, Xavier Solui et Luis Omar Tapia, qui ont participé au tournoi FIFA 20. Il est à noter que le début de la semaine TUDN a pris de fortes critiques dans la diffusion du jeu America vs Tigers par une imitation du stratège Ricardo Ferretti.

Comment doit être foutu @TUDNMEX de faire raconter le football au tsar Aguilar 🤷🏻‍♂️ quel barbare – EddyRojinegro (@EddyVdj) 17 avril 2020

Le tsar Aguilar est celui qui a le mieux compris ce pet de TUDN. Chanter l’AJA AJAAAAAA dans le but hahaha. # ELIGAMX 🎮 – Football uniquement (@ DeFutbolMX1) 17 avril 2020

Le tsar Aguilar raconte #eLIGAMX mieux que le chien et toute sa flotte, y compris les imitateurs louches de Tuca 😂 # FIFA2020 – FéLiX ツ (@felixcastaneda) 17 avril 2020

Non, honnêtement, je n’aime pas du tout le tsar Aguilar raconter le football. C’est la boîte où il est l’un des meilleurs. @elzarcaguilar dans le football, tant de cris peuvent vous donner le vertige – Shark Free Zone (@Tiburonzone) 17 avril 2020

Pour l’instant Televisa C’est dans le favoritisme des fans de football mexicains et c’est pourquoi la chaîne de télévision continuera d’innover pour plaire aux téléspectateurs.