TV, le dernier lambeau de normalité dans un monde anormal

Vous n’avez pas besoin de quitter votre maison pour regarder la télévision. Vous n’avez pas besoin de parcourir de longues distances pour regarder la télévision. Vous n’avez pas besoin de rejoindre un grand groupe de personnes pour regarder la télévision.

Cette confluence de facteurs a longtemps fait de la télévision la veille stéréotypée des personnes handicapées, déprimées ou introverties. Mais comme ces dernières semaines ont rendu des millions d’Américains confinés chez eux, que ce soit par mandat ou par choix éclairé, la télévision a pris une importance croissante en tant que source de divertissement et de distraction. Le coronavirus qui s’est propagé à travers le monde et a touché plus de 156 800 personnes à ce jour peut être une menace invisible, mais ses impacts sur les rythmes de la vie quotidienne sont déjà clairs. Les cinémas, les centres commerciaux et les restaurants sont passés de sites de loisirs à des sites potentiels de transmission de maladies. Le salon cependant, toujours un refuge métaphorique contre le stress du monde extérieur, est maintenant devenu littéral.

La pandémie actuelle est une source évidente d’inquiétude alors que le coronavirus continue de se propager. Pour ceux d’entre nous dans les populations à faible risque qui s’auto-isolent par souci des plus vulnérables, l’anxiété et l’impuissance sont aussi aiguës que la peur. Parmi mes collègues critiques de télévision, une pratique impromptue a rapidement vu le jour en proposant des recommandations – certaines personnalisées; certains généraux – à la maison sur les médias sociaux, l’équivalent virtuel de Lucy indiquant que le médecin est présent. Certaines publications ont inévitablement alimenté une demande généralisée avec des ressources plus durables, créant une réponse plus conviviale pour le référencement à la question de savoir ce que nous, exactement ” re censé faire avec nous-mêmes.

Il faut être cynique pour traduire une crise mondiale en cours en contenu cliquable; Dieu sait que je l’ai appliqué à moi-même dans la rédaction de cette pièce. Mais le plus optimiste, et finalement plus vrai, est que ces réponses sont à la fois une petite affirmation de contrôle – certainement plus responsable que d’inonder les bars de foule (et le déni) le week-end de la Saint-Patrick – et un acte de service sincère . C’est un petit moyen de se sentir utile; nous ne pouvons pas doter d’hôpitaux ni donner de fournitures, mais nous pouvons au moins offrir une petite forme d’orientation. (Lors de la rédaction de ce paragraphe, un collègue m’a contacté sur Slack pour lui demander s’il devait utiliser sa quarantaine pour s’enfoncer dans Gilmore Girls. J’ai été heureux de le conseiller.)

Aussi central que la télévision l’était déjà dans la façon dont nous passons du temps non structuré et imprévu, de nouvelles perturbations de la vie quotidienne l’ont rendu encore plus vrai. Les grands studios de cinéma ont retardé la diffusion de grands films: MGM a poussé le prochain film de Bond No Time to Die; Universel, rapide 9; Disney une partie entière de son ardoise printanière, y compris Mulan et New Mutants, tous contribuant au box-office le plus bas du week-end depuis plus de 20 ans. Coachella, instigatrice du boom des festivals de musique et son porte-étendard, a repoussé ses dates d’avril de six mois. Les ligues sportives comme la NBA et la LNH ont suspendu leurs horaires, tandis que la MLB a retardé sa date de début de printemps et a annulé l’entraînement de printemps.

Au milieu de tous ces bouleversements, la télévision peut se sentir comme un rare pilier de certitude. Le statu quo est à peine intact, avec des spectacles de fin de soirée renonçant au public en studio et aux campagnes Emmy annulant les événements promotionnels, mais ces écarts par rapport à la norme semblent relativement mineurs face au reste du divertissement, sans parler du monde. Au cours des derniers jours, j’ai vu des collègues traiter leur choc et planifier les prochaines étapes à mesure que les événements qu’ils couvrent disparaissent du calendrier. Pendant ce temps, mon propre horaire est resté relativement intact, tout comme les habitudes d’écoute des consommateurs de tous les jours. Dimanche, Westworld a tenté une réinitialisation, comme prévu. Plus tard cette semaine, Hulu créera une autre mini-série de prestige ancrée par des stars de cinéma, comme prévu. Le personnage fictif de Larry David se lancera bientôt dans des faux pas encore plus élaborés, comme prévu.

À une époque où l’interaction en face à face peut être limitée à nos familles, partenaires, colocataires, animaux de compagnie ou même à nous-mêmes, la télévision peut préserver une petite part de l’expérience communautaire. Je n’ai peut-être pas assisté à ma sortie hebdomadaire de Drag Race, mais j’ai échangé des pensées sur l’épisode de vendredi (principalement négatif) avec mon cercle d’amis qui regardent. Les visionnements coordonnés de films sur Zoom et Skype, quand Harry a rencontré le style Sally, se sont transformés en un lieu de rencontre de fortune populaire. Regarder un nouvel épisode de télévision offre les mêmes avantages – avec un effort logistique légèrement moindre – que de vivre le même événement que les autres tout en étant dans des endroits différents. C’est un autre aspect intrinsèque de la télévision qui prend une importance démesurée: pas seulement un média de masse, mais l’un des rares à rester debout sans superproduction ni festival de musique en vue.

La télévision ne peut pas et ne restera pas affectée longtemps. Le drame CW pour adolescents Riverdale a suspendu sa production en Colombie-Britannique, tout comme le célèbre Morning Show d’Apple, Grace et Frankie de Netflix, et des dizaines d’autres émissions, et la liste des séries impactées s’allonge de jour en jour. On ne sait pas comment ces arrêts affecteront les calendriers des versions futures, mais seulement qu’ils le seront finalement. L’écart entre la production et la sortie qui peut faire de la télévision un tel baume – c’est, littéralement, une dépêche d’une autre époque – garantit un retard inévitable. Mais les crises peuvent rendre difficile de penser au-delà du moment actuel, et à l’heure actuelle, la télévision se sent fiable quand rien d’autre ne le fait.

Il est normal de commencer à considérer les personnages de la télévision comme vos amis, une tendance encouragée par les émissions de télévision prenant de plus en plus la place des amitiés en personne. Les dernières semaines ont révélé la capacité de la télévision à servir de béquille sociale, psychologique et logistique, sur laquelle on s’appuyait de plus en plus à mesure que les mesures préventives s’intensifiaient. Les nouvelles sur le câble sont l’endroit où nous allons pour en savoir plus sur le monde; le reste de la télévision est l’endroit où nous allons pour nous immerger dans un autre monde, un moins ou plus exotique chaotique, mais une évasion indispensable. Votre bar local n’est peut-être pas ouvert, mais Cheers l’est toujours.