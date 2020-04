Twitter censure Alfonso Reyes pour avoir critiqué le gouvernement et affronté la gauche

Le gouvernement social-communiste de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias il ne veut pas être critiqué pour sa gestion de la crise des coronavirus. Pour cela, il a démarré sa machinerie, pour essayer de faire taire les voix discordantes, même si ce ne sera pas si facile. Un de ceux qui a vérifié dans ses propres viandes ce qui peut arriver si vous êtes contraire à ses décisions est Alfonso Reyes, ancien basketteur qui a surmonté le coronavirus et a raconté son expérience jour après jour à la première personne.

Le président actuel de l’Association des joueurs de basket-ball professionnels (ABP) a critiqué certaines des décisions prises par Sánchez et son équipe et l’a exprimé publiquement, il n’a pas été coupé. Il a également mis en place Pablo Iglesias sur les réseaux sociaux après les déclarations du leader de Podemos dans lesquelles il est venu dire que la pandémie était aussi un problème de classe. Pour tout cela, la gauche la plus radicale a porté plainte contre lui, l’insultant sans cesse via Twitter depuis lors. Cependant, le censuré était Alfonso Reyes lui-même …

“Votre compte semble enfreindre la politique de spam de Twitter. Votre capacité à suivre, à aimer et à retweeter au cours de la prochaine période sera limitée »

Très bien…

– Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 9 avril 2020

Le réseau social précité lui a envoyé un message l’informant que «il semble que votre compte ne soit pas conforme à la politique de Twitter en matière de spam. Votre capacité à suivre, à aimer et à retweeter sera limitée pendant la prochaine période ». L’ancien basketteur n’a pas du tout aimé cette mesure et il a répondu comme suit: «Très bien… Être un démarreur de tabac à priser hétéropatriarcal à tête masculine est ce que vous avez»il a dit sur un ton ironique avec plusieurs des adjectifs que la gauche utilise souvent pour l’insulter.

Il est le moins étrange qu’une personnalité publique respectée comme lui, occupant une position importante dans le monde du basket-ball, et qui a souffert dans sa propre chair qu’est le coronavirus, soit censurée pour avoir donné son avis, plus que fondé, sur l’alerte santé qui vit en Espagne et pour se défendre contre les attaques de la gauche, les utilisateurs avec un “Petit triangle rouge” qui à tout le moins saute et attise les critiques de son leader, Pablo Iglesias.