Ty Law explique le plan de Peyton Manning pour découvrir des secrets au Pro Bowl

L’ancien quart-arrière de la NFL Peyton Manning a fait 14 Pro Bowls au cours de sa carrière de footballeur – tous ces matchs sauf un se déroulant au stade Aloha de Honolulu.

Et tandis que la plupart des joueurs de Pro Bowlers s’attendaient à ce que cela signifie des vacances tropicales décontractées à Hawaï, Manning a apparemment utilisé l’aspect social du Pro Bowl pour améliorer son jeu de football.

C’est du moins ce que le défenseur défenseur du Temple de la renommée Ty Law se souvient de ses expériences avec le Pro Bowl avec Manning.

Dans une interview à la radio avec Dale & Keefe sur WEEI, l’ancienne star des Patriots s’est souvenue des secrets du jeu de Manning des autres Pro Bowlers avec l’aide d’un tas de Mai Tais … le tout sur l’onglet de Manning.

Law a déclaré:

“Peyton essaierait de vous avoir – celui que vous obtenez au Pro Bowl, vous faites partie de la même équipe. Peyton a essayé de vous enivrer, puis de creuser dans votre cerveau. ‘Qu’as-tu vu? Pourquoi avez-vous fait ça? “…” C’est sur moi! “Il a essayé de vous nourrir tous ces maudits Mai Tais. Il a continué à vous nourrir tous ceux-là, puis il a voulu venir à vous et vous beurrer et vous demander ce que vous voyez et ceci et cela. Je me disais: «Peyton, je ne crains pas pour ça (explétif).» Je lui dis tout de suite. »

C’est tout à fait le schéma.

Manning a essentiellement traité le Pro Bowl comme un voyage de reconnaissance tout en trompant les concurrents avec Mai Tais, qui sont délicieux.

.