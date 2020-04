Tyrann Mathieu a eu une réponse pour la vidéo du projet d’analyse de Bill Polian

Il y a sept ans, les Cardinals de l’Arizona ont tenté leur chance contre Tyrann Mathieu au troisième tour du repêchage de la NFL 2013. Mathieu était un ancien finaliste du trophée Heisman qui avait été renvoyé du LSU en raison d’une violation de la politique de l’école et de l’équipe en matière de toxicomanie.

Mais son talent était indéniable, et la NFL avait déjà une longue histoire de donner aux joueurs avec un passé troublé – joueurs avec des infractions violentes réelles – des chances dans la ligue. Pourtant, l’ancien directeur général des Colts, Bill Polian, a déclaré que Mathieu ne méritait pas de faire partie du conseil d’une équipe.

Polian a déclaré dans la vidéo récemment refaite: «Il s’est avéré irresponsable et continue, dans mon esprit, de montrer un certain degré d’irresponsabilité. Cela fait de lui un mauvais coéquipier et un risque faible. Je ne sais pas pourquoi tu le veux à tout prix. “

Avance rapide de sept ans et Mathieu vient de remporter le Super Bowl avec les Chiefs. Il a été nommé deux fois première équipe All-Pro et a été reconnu pour son travail dans la communauté avec la Fondation Tyrann Mathieu … et dans les vestiaires en gagnant plusieurs capitaines.

Mathieu a vu la vidéo lundi et a eu une réponse pour Polian, choisissant de se concentrer sur les points positifs de sa carrière dans la NFL.

Bien dit, Tyrann.

Il est juste de dire que Mathieu a prouvé que Polian, qui pensait également que Lamar Jackson devrait être un récepteur large, a tort ici.

