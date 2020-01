Tyrann Mathieu a tout fait pour les Chiefs

À l’aube de la libre agence l’année dernière, Tyrann Mathieu était certainement un joueur d’intérêt mais pas largement considéré comme l’un des agents libres de premier ordre de la classe. Je l’avais classé 12e sur ma liste des meilleurs joueurs disponibles. NFL.com l’a eu à la 11e place. SB Nation l’a classé 17e. Pro Football Focus l’a classé 25e.

Mathieu signerait un accord de trois ans avec les Chiefs d’une valeur de 42 millions de dollars. Cette décision a été considérée comme une bonne chose pour Kansas City. Un an plus tard, cela semble être le meilleur coup de l’intersaison, car Mathieu a aidé à transformer la défense des Chiefs lors de cette course au Super Bowl.

Kansas City entre dans le jeu au 14e rang des DVOA défensifs un an après avoir terminé au 26e rang en 2018. L’embauche du coordinateur défensif Steve Spagnuolo a certainement contribué à déclencher le revirement, mais un plan n’est aussi bon que celui des joueurs qui l’exécutent, et avec l’ensemble apparemment sans fin de Mathieu compétences à sa disposition a permis à Spagnuolo de porter un grand menu d’appels de jeu.

Mathieu a tout fait pour Kansas City cette saison. Il a joué une couverture étroite d’homme à homme dans la machine à sous…

Il a joué hors couverture à l’extérieur…

Il a été un défenseur central des couvertures de zone…

Il est tombé profondément et a fait des jeux sur le terrain…

Il a été le pôle coureur lors des appels déguisés de Cover 2 à Kansas City…

Il a été un bourreau de course…

Il a été un chasseur de passes…

Même quand il n’avait pas d’affaires à faire une pièce basée sur sa mission, il a quand même trouvé un moyen de faire une pièce…

Le nom de Mathieu n’est pas souvent revenu dans les conversations du joueur défensif de l’année, mais il devrait être le favori pour le gagner. C’est l’une des saisons les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues en arrière défensif et devrait être célébrée comme telle.

Pour mieux illustrer tous les chapeaux que Mathieu porte pour cette défense des Chiefs, j’ai répertorié chaque snap défensif qu’il a joué pendant les séries éliminatoires, marquant sa position sur le terrain au snap et où il s’est retrouvé lorsque le jeu était terminé. Même après avoir passé des jours à regarder Mathieu sur film, j’ai été choqué par les résultats…

Les jeux où Mathieu n’a pas eu d’impact ont été marqués par des flèches grises. Comme vous pouvez le voir, il y a BEAUCOUP de couleurs ici… et c’est partout sur le terrain.

Les jeux de zone et de couverture des hommes ne comptent que si le QB a regardé le récepteur ou la zone du terrain dont Mathieu était responsable. Les jeux de course ne comptent que si Mathieu affecte d’une manière ou d’une autre la trajectoire du porteur du ballon. Les tacles et les ruptures de passes sont explicites.

Voici des tableaux pour les jeux individuels. D’abord, le match des Texans, dans lequel Mathieu a interrompu trois passes…

Et puis le match des Titans, quand Mathieu a eu huit plaqués, dont un derrière la ligne de mêlée et un à moins d’un mètre de celui-ci…

Aussi bon que Mathieu l’a été tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires, les Chiefs auront besoin de lui pour être à son meilleur contre les 49ers. Jimmy Garoppolo a dirigé l’ensemble de la NFL en points attendus ajoutés lors des lancers aux extrémités serrées et aux récepteurs de machines à sous. C’est le territoire de Mathieu, donc il sera sûrement testé. Tester Mathieu n’a cependant pas été une bonne stratégie cette saison. D’après l’EPA, les Chiefs ont été la meilleure défense de la ligue contre les lancers aux machines à sous et les bouts serrés. C’est tout Mathieu.

Nous n’avons pas vu beaucoup de joueurs comme Mathieu dans les 100 ans d’histoire de la NFL. Il est vraiment un défenseur sans position, et peu importe où les chefs le mettent ou ce qu’ils lui demandent de faire, il le fait à un niveau élevé. Avec le recul, 42 millions de dollars étaient tout à fait l’affaire.

